Toyota dizel motor verilerinde hata buldu: 10 modeli kapsıyor!

Yayınlanma: 02.02.2024 - 15:33

Güncelleme: 02.02.2024 - 15:33

Toyota, seri üretimde sertifikasyon için kullanılanlardan farklı kontrol ünitelerinin kurulduğunu açıkladı. Şirket o tarihten bu yana Hilux kamyon ve Land Cruiser 300 SUV, Hiace van, Fortuner SUV, Innova ve Lexus LX500D SUV olmak üzere on modelin teslimatını durdurdu.

Görünüşte çok dramatik olmasa da ölçek büyük. Toyota Industries, 31 Mart 2023'te sona eren mali yıl boyunca etkilenen yaklaşık 84 bin otomobil dizel motoru sattığını söyledi. Sevkıyatın durması Japonya'daki dört fabrikada altı hattaki üretimi de etkiledi.

Toyota CEO'su Koji Sato gazetecilere yaptığı açıklamada şirketin her ay dünya çapında etkilenen 36 bin motor modelini kullandığını ve bunun da yıllık 432 bin adede denk geldiğini söyledi. Bir Toyota sözcüsü, otomobil üreticisinin yıllar içinde etkilenen kaç araç sattığını hemen söyleyemedi.

TOYOTA'DAN ÖZÜR MESAJI

Toyota sürücülere şu mesajı gönderdi: "Fabrikada üretilen seri üretim ürünleri yeniden doğruladık ve etkilenen motorların ve araçların motor performans çıkış standartlarını karşıladığını teyit ettik. Bu nedenle, etkilenen motorları veya araçları kullanmayı bırakmaya gerek yoktur. Bununla birlikte, etkilenen araçları destekleyen ve uzun süredir bekleyen müşterilerimizden ve ayrıca bunun neden olduğu önemli rahatsızlık ve endişe için diğer tüm paydaşlarımızdan derinden özür dileriz."

Reuters'in haberine göre şirket şimdi konuyu yetkililerle hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyor ve gerektiğinde düzenleyicilerin huzurunda yeni motor sertifikasyon testleri yapmak gibi önlemler alacak.

Toyota hatayı ilk olarak Toyota Industries Corporation'ın (TICO) forklift ve inşaat makineleri için motorların uygunsuz yerel emisyon sertifikasyonunu bildirdiğine dair bildirim aldığında keşfetti. Soruşturma daha sonra Toyota'nın TICO'ya yaptırdığı otomobillere yönelik üç dizel motor modelinin sertifikasyonu için beygir gücü çıkış testleri sırasında da usulsüzlüklerin meydana geldiğini tespit etti.

Toyota Industries Başkanı Koichi Ito bir basın toplantısında "Toyota Motor ile iletişim eksikliği vardı ve test süreçleri ve izlenmesi gereken prosedürler konusunda yeterli koordinasyon yoktu" ifadelerini kullandı.