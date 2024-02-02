Binlerce bayiden Biden'a mektup: ABD'de elektrikliye geçiş sorunu büyüyor!

Yayınlanma: 02.02.2024 - 17:43

Güncelleme: 02.02.2024 - 18:04

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bayilerden oluşan önemli bir koalisyon, ABD Başkanı Joe Biden'a sadece iki ay içinde gönderdikleri ikinci mektupla seslerini bir kez daha duyuruyor. Bu kez, 50 eyaletin tamamına yayılan yaklaşık 4 bin 700 bayi, tamamen elektrikli bir gelecek için "altyapının hazır olmadığını" ileri sürerek başkanı önerilen ''elektrikli araç zorunluluğu'' konusunda "frene basmaya" çağırıyor.

Kasım 2023'te 3 bin 882 bayi tarafından imzalanan ilk mektup Biden ve yönetimi tarafından cevapsız bırakıldı. Buna karşılık, daha büyük bir bayi grubu şimdi ''tamamen gerçek dışı'' olarak tanımladıkları önerilen elektrikli araç zorunluluğuna karşı olduklarını dile getirdi.

İKİNCİ MEKTUP

Başlıca endişeleri, EPA'nın 2027-2032 model yılı otomobiller ve hafif kamyonlar için önerdiği ve Mart 2024'te resmi olarak onaylanacak olan araç emisyon standartları etrafında yoğunlaşıyor. Bu öneri, 2030 model yılına kadar ABD'de yeni bataryalı elektrikli araç satışları için yüzde 60'lık bir pazar payı hedeflerken, 2032 yılına kadar bu oranın yüzde 67'ye çıkmasını öngörüyor.

Mevzuatın 2035'ten itibaren yeni gaz ve dizel motorlu araçların satışını etkin bir şekilde yasaklamaya hazırlandığı Avrupa gibi diğer bölgelerin aksine, bu yaklaşım daha az katı olarak görülüyor.

'ŞARJ AĞI NE YAZIK Kİ YETERSİZ'

Yaklaşık 5 bin bayi tarafından imzalanan son mektup, elektrikli araç (EV) sahipliğine ilişkin süregelen bazı endişelerin altını çiziyor. Mektupta, elektrikli araçların yüksek maliyeti eleştiriliyor ve birçoğunun şu anda vergi kredisi için uygun olmadığı belirtiliyor. Ayrıca, EV'lerin soğuk hava koşullarında sınırlı pratikliği konusunda çekincelerini dile getiriyorlar ve kamuya açık şarj ağını evde şarj edemeyenler için ''ne yazık ki yetersiz'' olarak tanımlıyorlar. Son olarak bayiler, elektrikli araçların geleceğini tamamen benimsemeden önce batarya tedarik zincirinin Çin'in kontrolü dışında olgunlaşmasını beklemeyi öneriyor.

Koalisyon, Nebraska, Kansas ve Colorado'da Ford, Honda, Toyota ve VW markalarını temsil eden 20 bayiyi kapsayan Baxter Auto Group'un CEO'su Mickey Anderson tarafından yönetiliyor. Auto News'e konuşan Anderson, "Bu durumun talihsiz yönü, eğer üreticiler mevcut müşteri tercihlerine uygun araçları üretme özgürlüğüne sahip olsalardı, plug-in EV'lere ve hibritlere yönelik çok daha yüksek bir talebe tanık olurduk" dedi.

'ÇOK HIZLI VE ÇOK ERKEN'

Benzer bir şekilde, Ulusal Otomobil Satıcıları Birliği (NADA) de EPA'nın önerisini eleştirerek ''çok hızlı ve çok erken'' ilerlediğini belirtti. NADA'nın Halkla İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jonathan Collegio, düzenleyicilerin "elektrikli araçların benimsenmesine yönelik daha pratik ve tüketici dostu bir yaklaşım" benimsemeleri gerektiğini vurguladı.

'ENFLASYON AZALTMA YASASI'

Eleştirilere cevaben Beyaz Saray'dan bir sözcü Automotive News'e şu açıklamayı yaptı: "Her geçen gün daha fazla Amerikalı elektrikli araçları tercih ediyor ve elektrikli araç satışları geleneksel gazla çalışan otomobilleri geride bırakıyor. Bu eğilime başkanın 'Enflasyon Azaltma Yasası' da yardımcı oluyor; bu yasa sadece elektrikli araçları daha uygun fiyatlı hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda Amerikalıların araç kullanırken tasarruf etmelerini de sağlıyor."

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

Sayın Başkan,

Geçen yılın kasım ayında, ülkenin dört bir yanından her büyük otomotiv markasını temsil eden 4.000'den fazla otomobil satıcısı size bir mektup yazarak, hükümetin önerdiği elektrikli araç zorunluluğu konusunda "frene basmanızı" istedi. Mektup müşterilerimizin, yani her gün uygun fiyatlı ve ihtiyaçlarını karşılayan araçlar satın almak için bayilerimize gelen Amerikalıların sesini yansıtıyordu.

Yönetiminizden mektuba henüz bir yanıt gelmedi.

Önümüzdeki 8-10 hafta içinde önerilen düzenlemelerin nihai hale getirilmesi bekleniyor. Amerikalı tüketicileri daha önce görülmemiş düzeylerde elektrikli araç satın almaya zorlayıp zorlamayacağınızı değerlendirirken, bazı gerçekleri göz önünde bulundurmanızı rica ediyoruz:

2024'te 7.500 $ vergi kredisi almaya hak kazanan elektrikli araç sayısı, 2023'te hak kazananların yarısından daha az (geçen yıl 43'e karşılık sadece 19). Yeni kurallar, şu anda batarya tedarik zincirine hakim olan Çin'den gelen bileşenlere ve minerallere büyük ölçüde dayanan araçları diskalifiye ediyor. Elektrikli araçların maliyet primi tüketiciler için önemli bir faktördür ve bu kredilerin kaybedilmesi 2024 ve sonrasında tüketici talebini azaltacaktır.

İki yıl önce kamuya açık elektrikli araç şarj istasyonları kurulması için ayrılan 7,5 milyar dolara rağmen bugüne kadar sadece üç istasyon açılmıştır. Menzil kaygısı, tüketicilerin elektrikli araç satın alma konusundaki isteksizliğinde önemli bir faktördür. Hükümetin tahminlerine göre 2032 yılına kadar 2.8 milyon kamusal şarj istasyonuna ihtiyaç duyulacak, ancak bugün sadece 170.000 kamusal şarj istasyonu mevcut. Bu da önümüzdeki dokuz yıl boyunca her gün 800 yeni şarj ünitesinin inşa edilmesi gerektiği anlamına geliyor. Açıkçası, bu olasılık dahilinde bile değil.

Elektrikli araçlar 2023 yılında satılan araçların sadece %8'ini temsil ediyordu. Önerilen düzenlemeler 2030 yılında satılan araçların %60'ının, 2032 yılında ise her üç araçtan ikisinin elektrikli olmasını gerektiriyor. Elektrikli araç satışları bu gereklilikleri karşılamak için uzaktan yakından bir eğilim göstermiyor. Nitekim bugün bayilerdeki elektrikli araç arzı, geleneksel araç arzının neredeyse iki katıdır.

Sayın Başkan, Kasım ayında yazdığımız mektupta elektrikli araç zorunluluğu konusunda frene basmanızı istemiştik. Şimdi de sizden frene basmanızı istiyoruz. Daha az vergi teşviki, ne yazık ki yetersiz şarj altyapısı ve yetersiz tüketici talebinin birleşiminin, önerilen elektrikli araç zorunluluğunu tamamen gerçek dışı hale getirdiği tartışılmaz.

Müşterilerimiz adına, elektrikli araç zorunluluğu konusunda duraklamanızı rica ediyoruz. Batarya tedarik zincirinin Çin'in kontrolü dışında gelişmesini bekleyin. Şarj altyapısının elektrikli araçlarda önemli bir artışı desteklemesini bekleyin. Ve Amerikalı tüketicinin elektrikli araç satın alma tercihini uygun fiyatlı olduğundan ve şarj istasyonu eksikliği nedeniyle yolda kalmayacağından emin olarak yapmasını bekleyin.

Sayın Başkan, elektrikli araçların geleceğine olan inancınızı paylaşıyoruz. Sizden tek isteğimiz yol hazır olmadan bu geleceğe doğru hızlanmamanızdır.

Saygılarımla,

Destekleyen Bayilikler