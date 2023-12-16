Fransa'dan elektrikli araçlara yönelik karar: Çin'de üretilmeyenlere 223 bin TL indirim

Yayınlanma: 16.12.2023 - 16:26

Güncelleme: 16.12.2023 - 16:26

"Bonus écologique" olarak adlandırılan, Fransa'daki elektrikli otomobillerin sübvansiyonu, açıkça Avrupa'da üretilen modelleri tercih ediyor. Bu durum, yayımlanan uygun araçlar listesinden de gözler önüne seriliyor.

Fransa'da satışta olan elektrikli otomobillerin yüzde 65'i teşvike uygun durumda. Araç listesinde Stellantis Group, Renault ve Alman üreticilerin birçok modeli yer alıyor. Çoğunlukla Grünheide'de üretilen Tesla Model Y de hâlâ sübvansiyon için uygun.

Ancak, Çin'de üretilen Tesla Model 3, Dacia Spring ve MG4 artık uygun değil. BYD tarafından Fransa'da sunulan elektrikli modeller de listede yer almıyor. Çinli markaların tek bir modeli bile listede yok.

Fransa'da şimdiye kadar bonusla satın alınan araçların nasıl üretilmesi gerektiğine dair herhangi bir koşul belirlenmemişti. Ancak Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire yaptığı açıklamada, "Bu artık geçmişte kaldı" dedi.

Yeniden düzenlenen çevre bonusu 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mayıs ayında elektrikli otomobiller için devlet sübvansiyonunu gelecekte araçların ve bataryaların üretimi sırasındaki CO2 emisyonlarına bağlı hale getirmek istediğini açıklamıştı. Yılbaşından itibaren, montaj tesisinin çevresel ayak izi ve satış noktasına ulaşım yolları da dahil olmak üzere çeşitli çevresel kriterleri içeren bir puan sistemine dayanacak. Çin, elektriğinin yaklaşık yüzde 60'ını kömürden ürettiği için buradaki üreticiler bu kriterleri karşılayamıyor.

223 BİN TÜRK LİRASI DESTEK!

Devlet desteğine hak kazanmak için çalışanların yılda 15.400 Avro'dan fazla kazanmaması ve iş yerlerinden en az 15 kilometre uzakta yaşaması veya işlerinin bir parçası olarak yılda 8 bin kilometreden fazla seyahat etmesi gerekmektedir. Bu kriterlerin karşılanması halinde devlet, sıfır alınan araç başına 7 bin Avro yani 223 bin TL'ye kadar kadar destek veriyor.