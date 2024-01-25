1 litre benzinle 111 kilometre giden model Türkiye'ye geliyor: İşte fiyatı ve özellikleri

BYD SEAL U ÇİN FİYATI

BYD Seal U 1.5 litre hibrit motorlu olarak Çin'de 2023 model ve sıfır olarak 159 bin 800 yuandan başlayıp 189 bin 800 yuana kadar çıkıyor. Modelin listeler incelendiğinde 110 kilometre haricinde 150 kilometrelik menzile sahip olduğu ikinci bir batarya paketi ile satışa sunulduğu da görülüyor. 159 bin 800 yuan 682 bin 346 TL'ye karşılık gelirken, en üst donanımın fiyatı ise 810 bin 446 liraya karşılık geliyor.