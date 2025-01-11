Honda 500 Serisi Türkiye'de satışa sunuluyor: Tarih açıklandı...

Yayınlanma: 11.01.2025 - 14:11

Güncelleme: 11.01.2025 - 14:11

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda, 500 serisi modelleri ile ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Honda mühendisliği ve yenilikçi tasarım anlayışıyla yenilenen modeller, 500 serisi çatısı altında yeniden motosiklet severler ile buluşmaya hazırlanıyor.

Honda'nın streetfighter tasarımını temel alan Hornet 500, 2025 model estetik anlayışı ve teknolojileriyle dikkati çekiyor.

HONDA HORNET 500 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çelik elmas tipi ana şasiye sahip olan model, 188 kg ağırlığı, 41 mm Showa SFF-BP USD çatalı ve 785 mm sele yüksekliği ile hafiflik ve dengeli bir sürüş sunuyor.

471cc sıvı soğutmalı paralel çift silindirli motoruyla 8 bin 600 d/d'de 35 kW güç ve 6 bin 500 d/d'de 43 Nm tork üreten Hornet 500, hem şehir içi sürüşlerde hem de uzun yollarda keyifli bir deneyim vadediyor. 3,5 lt/100 km (WMTC) yakıt tüketim değeriyle ekonomik bir seçenek sunan model, siyah, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneğiyle 372 bin lira fiyatıyla satışa çıkacak.

HONDA CBR500R TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Honda'nın 2013'te tanıttığı CBR500R modeli, günlük kullanım ve yüksek performansı bir araya getiriyor. Çift LED farları ile gece sürüşlerinde daha geniş bir görüş açısı sunarken, aerodinamik tasarımı hava akışını iyileştirerek ederek yol tutuşunu artırıyor.

471 cc sıvı soğutmalı motoruyla 8 bin 600 d/d'de 35 kW güç ve 6 bin 500 d/d'de 43 Nm tork üreten model, Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) gibi güvenlik teknolojileriyle destekleniyor. 3,5 lt/100 km (WMTC) yakıt tüketimiyle 485 kilometrelik menzil sunan CBR500R, kırmızı ve siyah renk seçenekleriyle 387 bin liradan satışa sunulacak.

HONDA NX500 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1980'lerin NX650 modelinden ilham alan NX500, hem virajlı yollarda hem de off-road parkurlarında yüksek performans sunmak üzere tasarlandı. 41 mm Showa SFF-BP USD süspansiyon ve daha hafif jantlarla donatılan model, her türlü yol koşulunda güvenli ve konforlu bir sürüş sağlıyor.

Yeni LED aydınlatma ve 5 inçlik tam renkli TFT ekran gibi teknolojilerle donatılan NX500, 471 cc hacimli motoruyla 8 bin 600 d/d'de 35 kW güç ve 6.500 d/d'de 43 Nm tork üretiyor. 3,6 lt/100 km (WMTC) yakıt tüketim değerine sahip olan model, siyah, kırmızı ve beyaz renk seçenekleriyle 399 bin liradan satışa sunulacak.

Honda, 500 serisi modelleriyle sürüş konforunu, performansı ve teknolojiyi bir araya getirerek motosiklet tutkunlarına benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.