Bentley 21 yıllık geleneği bozuyor: 'Ultra Performans Hibrit' güç aktarma sistemi geliyor

TARİHİNDEKİ EN DİNAMİK VE VERİMLİ SİSTEM

Bentley, yeni 'Ultra Performans Hibrid' adını verdiği sistemin “Bentley tarihindeki en dinamik, en duyarlı ve en verimli sistem” olacağını ve “yeni nesil günlük süper otomobillere” yakışacağını iddia ediyor.