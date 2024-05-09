Bentley 21 yıllık geleneği bozuyor: 'Ultra Performans Hibrit' güç aktarma sistemi geliyor
Bentley'in ikonik 12 silindirli motoru 21 yıllık hizmetinin ardından tarih oluyor. Yerine geçecek 'Ultra Performans Hibrit' sistemin ilk kullanılacağı modeller ve çıkacağı tarihler belli oldu...
Bazı otomobil şirketleri motorlarla eş anlamlıdır. Porsche düz altı, Mercedes V8 ve 2003'ten beri W12 ile Bentley.
HIBRIT V8 MOTOR
İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley daha önce W12 motorunun üretiminin 2024 yılında sona ereceğini duyurmuştu ve şimdi hibrit bir V8'in yerine geçeceği duyuruldu.
DAHA GÜÇLÜ OLACAK
En son Bentley Batur Cabrio'nun kaputu altında kullanılan çift turboşarjlı 6.0 litrelik W12 motor 741 bg güç ve 1,000 Nm tork üretti. Yeni hibrit V8 daha da güçlü olacak.
TARİHİNDEKİ EN DİNAMİK VE VERİMLİ SİSTEM
Bentley, yeni 'Ultra Performans Hibrid' adını verdiği sistemin “Bentley tarihindeki en dinamik, en duyarlı ve en verimli sistem” olacağını ve “yeni nesil günlük süper otomobillere” yakışacağını iddia ediyor.
1000 NM ÜZERİNDE TORK
Bentley'e göre yeni hibrit V8, W12'den daha fazla güç üretecek ve 1,000Nm'nin üzerindeki tork çıkışı “daha geniş bir platoda” sunulacak.
BENTLEY ELEKTRİKLİ MENZİL
Ayrıca 50g/km'nin altındaki WLTP dereceli CO2 rakamıyla çok daha temiz çalışacak ve 80 kilometre boyunca sadece elektrik gücüyle çalışabilecek.
Bentley'nin duyurusuyla birlikte, hibrit V8'in ses dalgası grafiklerini destekleyen klasik bir V8 hırıltısı ile müziğini sergileyen yeni bir video da ortaya çıktı.
HER MODEL HIBRIT OLACAK
Bentley'nin '100'ün Ötesinde' stratejisinin bir parçası olarak, W12 ve hibrit olmayan V8 motorlu Bentley'ler aşamalı olarak kullanımdan kaldırılırken her model hibrit güçle sunulacak.
KULLANILACAK MODELLER AÇIKLANDI
Yeni hibrit V8'e sahip ilk otomobiller bu yılın sonlarında Continental GT, GTC ve Flying Spur olacak.
BENTLEY BENTAYGA
Ayırca Bentayga SUV'un 2026'dan itibaren sadece hibrit olacağı da öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bunu ilk kez söylüyorum…'
- Musk'tan 14 yaşındaki gence milyonluk dava!
- Firmadan açıklama!
- Güven sorunlarını atlatamayan 5 burç
- Türkiye'ye dönüyorlar!
- İki tekstil devi konkordato talep etti!
- Kalyoncular onayı aldı
- Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi
- Ayşe Ateş’in ifadesi ortaya çıktı!
- Kuvvetli sağanak geliyor, sıcaklıklar düşüyor!