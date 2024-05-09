Bentley 21 yıllık geleneği bozuyor: 'Ultra Performans Hibrit' güç aktarma sistemi geliyor

Bentley'in ikonik 12 silindirli motoru 21 yıllık hizmetinin ardından tarih oluyor. Yerine geçecek 'Ultra Performans Hibrit' sistemin ilk kullanılacağı modeller ve çıkacağı tarihler belli oldu...

cumhuriyet.com.tr
09 Mayıs 2024 Perşembe, 13:12
Bentley 21 yıllık geleneği bozuyor: 'Ultra Performans Hibrit' güç aktarma sistemi geliyor

Bazı otomobil şirketleri motorlarla eş anlamlıdır. Porsche düz altı, Mercedes V8 ve 2003'ten beri W12 ile Bentley. 

Bentley 21 yıllık geleneği bozuyor: 'Ultra Performans Hibrit' güç aktarma sistemi geliyor

HIBRIT V8 MOTOR

İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley daha önce W12 motorunun üretiminin 2024 yılında sona ereceğini duyurmuştu ve şimdi hibrit bir V8'in yerine geçeceği duyuruldu. 

Bentley 21 yıllık geleneği bozuyor: 'Ultra Performans Hibrit' güç aktarma sistemi geliyor

DAHA GÜÇLÜ OLACAK

En son Bentley Batur Cabrio'nun kaputu altında kullanılan çift turboşarjlı 6.0 litrelik W12 motor 741 bg güç ve 1,000 Nm tork üretti. Yeni hibrit V8 daha da güçlü olacak. 

Bentley 21 yıllık geleneği bozuyor: 'Ultra Performans Hibrit' güç aktarma sistemi geliyor

TARİHİNDEKİ EN DİNAMİK VE VERİMLİ SİSTEM

Bentley, yeni 'Ultra Performans Hibrid' adını verdiği sistemin “Bentley tarihindeki en dinamik, en duyarlı ve en verimli sistem” olacağını ve “yeni nesil günlük süper otomobillere” yakışacağını iddia ediyor. 

Bentley 21 yıllık geleneği bozuyor: 'Ultra Performans Hibrit' güç aktarma sistemi geliyor

1000 NM ÜZERİNDE TORK

Bentley'e göre yeni hibrit V8, W12'den daha fazla güç üretecek ve 1,000Nm'nin üzerindeki tork çıkışı “daha geniş bir platoda” sunulacak.

Bentley 21 yıllık geleneği bozuyor: 'Ultra Performans Hibrit' güç aktarma sistemi geliyor

BENTLEY ELEKTRİKLİ MENZİL

Ayrıca 50g/km'nin altındaki WLTP dereceli CO2 rakamıyla çok daha temiz çalışacak ve 80 kilometre boyunca sadece elektrik gücüyle çalışabilecek. 

Bentley 21 yıllık geleneği bozuyor: 'Ultra Performans Hibrit' güç aktarma sistemi geliyor

Bentley'nin duyurusuyla birlikte, hibrit V8'in ses dalgası grafiklerini destekleyen klasik bir V8 hırıltısı ile müziğini sergileyen yeni bir video da ortaya çıktı. 

Bentley 21 yıllık geleneği bozuyor: 'Ultra Performans Hibrit' güç aktarma sistemi geliyor

HER MODEL HIBRIT OLACAK

Bentley'nin '100'ün Ötesinde' stratejisinin bir parçası olarak, W12 ve hibrit olmayan V8 motorlu Bentley'ler aşamalı olarak kullanımdan kaldırılırken her model hibrit güçle sunulacak. 

Bentley 21 yıllık geleneği bozuyor: 'Ultra Performans Hibrit' güç aktarma sistemi geliyor

KULLANILACAK MODELLER AÇIKLANDI

Yeni hibrit V8'e sahip ilk otomobiller bu yılın sonlarında Continental GT, GTC ve Flying Spur olacak. 

Bentley 21 yıllık geleneği bozuyor: 'Ultra Performans Hibrit' güç aktarma sistemi geliyor

BENTLEY BENTAYGA

Ayırca Bentayga SUV'un 2026'dan itibaren sadece hibrit olacağı da öğrenildi.

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