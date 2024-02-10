BMW'de manuel vites geri dönüyor: O modelin motor seçenekleri ve fiyatı açıklandı...

cumhuriyet.com.tr
10 Şubat 2024 Cumartesi, 16:17
BMW'de manuel vites geri dönüyor: O modelin motor seçenekleri ve fiyatı açıklandı...

BMW Z4'te manuel şanzımana yer verileceği açıklandı. Hangi motor seçeneklerin manuel şanzıman kullanılacağı ve fiyat ayrıntısı da belli oldu.

BMW'de manuel vites geri dönüyor: O modelin motor seçenekleri ve fiyatı açıklandı...

TOYOTA SUPRA'NIN ARDINDAN...

Uzun bir aradan sonra, 2025 model BMW Z4 manuel şanzımanı geri getiriyor. Bu ekleme, Toyota'nın kamuoyundan gelen tepkilere boyun eğerek yakın akraba GR Supra'ya 2023 model yılı için altı vitesli bir manuel seçenek sunmasından bir yıl sonra yapıldı.

BMW'de manuel vites geri dönüyor: O modelin motor seçenekleri ve fiyatı açıklandı...

Supra'dan bahsetmişken, şanzımanın kendisi her iki otomobil arasında paylaşılıyor, ancak BMW'ye göre her birinin farklı şekilde ayarlanmış bağlantıları ve burçları var.

BMW'de manuel vites geri dönüyor: O modelin motor seçenekleri ve fiyatı açıklandı...

HANGİ MOTORDA KULLANILACAK?

Manuel vites yalnızca BMW'nin M40i olarak adlandırdığı 3.0 litrelik sıralı altı silindirli motor varyantında mevcut olacak. 

BMW'de manuel vites geri dönüyor: O modelin motor seçenekleri ve fiyatı açıklandı...

ÖZEL VERİSYONUN FİYATI

Şanzımanın daha büyük bir opsiyon paketinin parçası olacağı ifade edildi. Üç pedallı bir kurulum seçmek bazen maliyetsiz bir seçenek olsa da Z4'te 3 bin 500 dolara mal olacak. Bunun nedeni BMW'nin manuel vites istiyorsanız daha sportif bir Z4 de istemeniz gerektiğini varsayması.

BMW'de manuel vites geri dönüyor: O modelin motor seçenekleri ve fiyatı açıklandı...

BMW Z4 M40i MODİFİKASYONLARI

Paket, tüm M40i Z4'lerde bulunan elektronik kontrollü M diferansiyelini içeriyor. Direksiyon da sürücüye daha fazla geri bildirim verecek şekilde yeniden ayarlanırken, adaptif amortisörler de daha agresif sürüşler için daha iyi hale getirilmiş.

BMW'de manuel vites geri dönüyor: O modelin motor seçenekleri ve fiyatı açıklandı...

BMW Z4 M40i JANT

Manuel versiyon ayrıca önde 19 inç ve arkada 20 inç jantlarla kademeli bir jant kurulumuna sahip. 

BMW'de manuel vites geri dönüyor: O modelin motor seçenekleri ve fiyatı açıklandı...

BMW Z4 M40i ÜRETİM SAYISI

BMW'ye göre manuel Z4 sınırlı sayıda üretilmeyecek. Üretici, insanların satın almak istedikleri kadar çok sayıda üretmeyi planlıyor.

BMW'de manuel vites geri dönüyor: O modelin motor seçenekleri ve fiyatı açıklandı...

BMW, Z4'te ayrıca 2 bin 950 dolar karşılığında Frozen Deep Green Metallic adlı bir BMW Individual renginin de mevcut olacağını açıkladı.

BMW'de manuel vites geri dönüyor: O modelin motor seçenekleri ve fiyatı açıklandı...

BMW Z4 M40i ÇIKIŞ TARİHİ

BMW, Z4'ün ilk manuel versiyonlarının 2024 yılının ilk çeyreğinde üretime girmesinin beklendiğini açıkladı.

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