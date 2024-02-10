BMW'de manuel vites geri dönüyor: O modelin motor seçenekleri ve fiyatı açıklandı...

ÖZEL VERİSYONUN FİYATI

Şanzımanın daha büyük bir opsiyon paketinin parçası olacağı ifade edildi. Üç pedallı bir kurulum seçmek bazen maliyetsiz bir seçenek olsa da Z4'te 3 bin 500 dolara mal olacak. Bunun nedeni BMW'nin manuel vites istiyorsanız daha sportif bir Z4 de istemeniz gerektiğini varsayması.