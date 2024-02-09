Toyota Corolla Cross yenilendi: Yeni ızgara ve teknik yükseltmelerle tanıtıldı

2024 TOYOTA COROLLA CROSS FİYATI

2024 Toyota Corolla Cross'un satışları Tayland'da başladı. Fiyatlandırma giriş seviyesi 1.8 Sport için 27 bin 825 dolar (853 bin 671 TL) ile amiral gemisi HEV GR Sport için 34 bin 920 dolar (1 milyon 141 bin 185 TL) arasında değişiyor.

2023 model Toyota Corolla Cross şu anda kampanyalı olarak Türkiye'de 1 milyon 575 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.