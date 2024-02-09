Toyota Corolla Cross yenilendi: Yeni ızgara ve teknik yükseltmelerle tanıtıldı
Toyota Corolla Cross, 2020'deki çıkışından dört yıl sonra rekabete karşı mücadelesinde kendisine yardımcı olacak bir güncelleme aldı.
Toyota Corolla Cross, pazara bağlı olarak birçok farklı yüze sahip kompakt bir SUV.
Tayland'a özgü versiyonu kısa süre önce yenilendi ve farklı yüz özelliklerini korurken teknoloji açısından Avrupa, Japon ve Amerikan modellerine yaklaştı.
Tayland'a özgü versiyonu kısa süre önce yenilendi ve farklı yüz özelliklerini korurken teknoloji açısından Avrupa, Japon ve Amerikan modellerine yaklaştı.
Tayland'a özgü Toyota Corolla Cross'un makyajı, 2020'deki ilk çıkışından yaklaşık dört yıl sonra geldi.
2024 TOYOTA COROLLA CROSS DIŞ TASARIM
Dış tasarımdaki güncellemelerin en önemlisi, gövde renginde bir kaplamaya ve bal peteği desenine sahip yeniden tasarlanmış ızgara.
KRİSTALİZE LED FAR SETİ
Ayrıca, modelde diğer pazarlarda da bulunan sıralı dönüş sinyallerine sahip yeni bir LED Kristalize far seti kullanılıyor. Bunlar, diğer modellerin tam genişlikteki LED tasarımına benzeyen bir trim parçası aracılığıyla Toyota amblemine bağlanıyor.
Karoserin geri kalanı, GR Sport donanımının değişmeden kalan sportif gövde seti de dahil olmak üzere, makyaj öncesi versiyondan taşınmış.
2024 TOYOTA COROLLA CROSS RENK SEÇENEKLERİ
Renk paletinde yeni 'Çimento Gri Metalik' de dahil olmak üzere beş renk tonu bulunuyor.
2024 TOYOTA COROLLA CROSS YENİ CAM TAVAN
Makyajlı Corolla Cross'un içinde yeni bir panoramik çerçevesiz tavan bulunuyor.
Dijital kokpit, 12,3 inçlik dijital gösterge paneli ve kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu 10,1 inçlik bilgi-eğlence sisteminden oluşuyor.
2024 TOYOTA COROLLA CROSS DONANIMLARI
Donanımlar arasında kablosuz şarj pedi, USB Type-C bağlantı noktaları, çift bölgeli klima ve geliştirilmiş Toyota Safety Sense ADAS paketi yer alıyor. Son olarak, iç döşeme siyah veya koyu gül tonlarında sunuluyor.
2024 TOYOTA COROLLA CROSS MOTOR SEÇENEKLERİ
Yerini aldığı versiyonda olduğu gibi, makyajlı model de doğal emişli 1.8 litrelik benzinli motor veya 1.8 litrelik kendinden şarjlı hibrit güç aktarma organları ile sunuluyor.
Elektriksiz versiyon 138 hp (103 kW / 140 PS) güç ve 172 Nm (127 lb-ft) tork üreterek Super CVT-i şanzıman aracılığıyla ön tekerleklere güç gönderiyor. Daha verimli hibrit ise 1.8 litrelik motoru bir elektrik motoruyla birleştirerek 121 hp (90 kW / 122 PS) güç üretiyor ve E-CVT şanzıman aracılığıyla ön tekerleklere aktarılıyor.
2024 TOYOTA COROLLA CROSS FİYATI
2024 Toyota Corolla Cross'un satışları Tayland'da başladı. Fiyatlandırma giriş seviyesi 1.8 Sport için 27 bin 825 dolar (853 bin 671 TL) ile amiral gemisi HEV GR Sport için 34 bin 920 dolar (1 milyon 141 bin 185 TL) arasında değişiyor.
2023 model Toyota Corolla Cross şu anda kampanyalı olarak Türkiye'de 1 milyon 575 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
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