BYD Dolphin'e yeni donanım seviyesi! İşte en uygun BYD modeli

BYD DOLPHIN İÇ MEKAN RENKLERİ

Mevcut siyah iç mekana ek olarak, açık tonları tercih eden kullanıcılar için 'siyah ve krem' iç mekan alternatifi de sunuluyor. 17 inç çift renkli alaşım jantlar da modelin modern ve dinamik tasarımını tamamlıyor.