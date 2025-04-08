BYD Dolphin'e yeni donanım seviyesi! İşte en uygun BYD modeli
BYD Dolphin'in yüksek güvenlik standartlarına sahip yüzde 100 elektrikli comfort versiyonu satışa sunuldu. Fiyatı ve donanım seviyesine ait özellikler belli oldu.
BYD'nin yüzde 100 elektrikli modeli Dolphin, yeni donanım seçeneği ve güncellenen teknik özellikleriyle nisanın ikinci yarısından itibaren BYD bayilerindeki yerini alacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'de ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.
EN UYGUN BYD MODELİ
Türkiye'de yüksek satış adetleri ile birlikte dikkat çeken BYD elini daha da güçlendiriyor. 7 modelini Türkiye'de satışa sunan marka Dolphin'in Comfort versiyonunu da satışa sunarken yüzde 100 elektrikli otomobil Türkiye'de satışa sunulan en uygun BYD modeli olacak.
ELEKTRİKLİ C SEGMENTİ
Yeni donanım seçeneği 'Comfort' ile yollara çıkmaya hazırlanan BYD Dolphin, zengin donanım özellikleri ve gelişmiş teknolojisiyle Türkiye'de elektrikli hatchback C segmentine yeni bir standart getirmeyi hedefliyor.
Dolphin'in mevcut 'Design' donanım seviyesine ek olarak daha erişilebilir bir seçenek sunan Comfort, BYD Türkiye ürün yelpazesine eklendi.
BYD DOLPHIN COMFORT DONANIM SEVİYESİ
Comfort donanım seviyesinde, yağmur sensörlü ön cam silecekleri, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, 6 hoparlörlü ses sistemi, ergonomik tasarıma sahip vegan deri döşeme, 12,8 inç elektrikli dönebilir multimedya ekranı, 5 inç dijital gösterge paneli, 'Apple CarPlay' ve 'Android Auto' uyumluluğu, sesli komut sistemi ve 360 derece panoramik görüş kamerası gibi özellikler standart olarak sunuluyor.
BYD DOLPHIN DESIGN DONANIM SEVİYESİ
Design donanımında ise ek olarak geniş panoramik cam tavan, 50 vat havalandırmalı kablosuz şarj istasyonu, karartılmış arka camlar ve ön koltuk havalandırma özellikleri yer alıyor.
TEKNOLOJİ GÜNCELLEMELERİ YAPILDI
BYD Dolphin, Design ve Comfort donanımlarında yapılan yeni teknoloji güncellemeleriyle daha da rekabetçi hale geldi.
BYD DOLPHIN ŞARJ SÜRESİ
Daha hızlı şarj imkânı için DC kapasitesi 88'den 110 kilovata yükselten Dolphin'in, yüzde 30'dan 80'e şarj süresi, 26 dakika tamamlanıyor.
BYD DOLPHIN BATARYA KAPASİTESİ
BYD'nin kendi geliştirdiği 'e-Platform 3.0' üzerinde yükselen model, Lityum Demir Fosfat (LFP) teknolojisine sahip 60,4 kilovat saat kapasiteli 'blade' batarya ile güvenlik, dayanıklılık ve performans sunuyor.
BAGAJ HACMİ ARTTI
Alüminyum alışımlı seramik (PTC) ısıtıcı gücü 1'den 3 kilovat değere çıkartılan modelde, daha yüksek bir klima gücü elde ediliyor. Orta konsolda yer alan akıllı telefon kablosuz şarj ünitesi gücü 15'den 50 vata çıkarılarak havalandırma özelliği eklenen aracın bagaj hacmi ise 345'ten 364 litreye çıkarıldı.
BYD DOLPHIN RENK SEÇENEKLERİ
Her iki donanım seviyesinde tek renkli gövde tasarımıyla sunulan BYD Dolphin, karbon siyah, kar beyazı, dağ grisi ve krem beyazı renk seçeneğinden biri ile tercih edilebiliyor.
BYD DOLPHIN İÇ MEKAN RENKLERİ
Mevcut siyah iç mekana ek olarak, açık tonları tercih eden kullanıcılar için 'siyah ve krem' iç mekan alternatifi de sunuluyor. 17 inç çift renkli alaşım jantlar da modelin modern ve dinamik tasarımını tamamlıyor.
Okyanus serisinin öne çıkan modellerinden Dolphin, 2024 AutoBest Ödülü'nü kazanarak kalite ve verimliliğini tescilledi.
BYD DOLPHIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
204 beygir güç ve 290 nanometre tork üreten elektrik motoruyla 0'dan 100 kilometreye 7 saniyede çıkan Dolphin, 160 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor.
BYD DOLPHIN MENZİL
Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Taşıtlar Test Prosedürü (WLTP) ölçümlerine göre 427 kilometre menzil ve 15,9 kilovat saat (kWsa) enerji tüketimi sunan model, bağlantılı servislerle entegre çalışan 'BYD Mobil' uygulamasını sunuyor.
BYD DOLPHIN UZAKTAN ERİŞİM
Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak sunulan uygulama, menzil ve şarj durumu takibinden, klima, direksiyon ve koltuk ısıtma kontrolüne, kapıların uzaktan kilitlenmesinden araç konumunun görüntülenmesine kadar birçok fonksiyonu tek dokunuşla uzaktan yönetmeyi sağlıyor.
UZAKTAN GÜNCELLEME
BYD Dolphin, 'OTA' (Over-the-Air) teknolojisi sayesinde yazılım güncellemelerini uzaktan alabiliyor. Böylece araç her zaman güncel kalırken, yeni özellikler de anında kullanılabiliyor.
5 YILDIZLI GÜVENLİK
BYD modelleri, gelişmiş teknolojilerinin yanı sıra sunduğu kapsamlı güvenlik donanımlarıyla öne çıkıyor. Ön çarpışma uyarısı ve otonom acil durum freni, ön çapraz trafik uyarısı, geri manevra çapraz trafik uyarısı, şerit takip ve şerit değiştirme asistanları, trafik işareti algılama sistemi, adaptif akıllı hız sabitleme sistemi ve çocuk varlık tespiti gibi özellikler, yolcuların ve yayaların güvenliğini en üst seviyede destekliyor.
BYD Dolphin'in güvenliği, bağımsız 'Euro NCAP' çarpışma testlerinde tescillendi. Model, bu testlerde 5 yıldızla en yüksek güvenlik derecelendirmesini elde etti.
BYD COMFORT FİYATI
Bu ayın ikinci yarısından itibaren BYD bayilerinde sunulacak Dolphin Comfort'un tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı, 1 milyon 295 bin lira olacak. BYD Dolphin Design'ın liste fiyatı ise 1 milyon 395 bin TL.
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