Changan ipin ucunu kaçırdı: 15 dakika şarjla 700 kilometre giden Avatr 12 satışa sunuldu

Avatr 11 90,4 veya 116,8 kWh ile gelirken, Avatr 12, 94,5 kWh'ye sahip olacak. Buna ek olarak, 11 sadece dört tekerlekten çekişli bir araç olarak sunulurken, 12 artık tek motorlu bir versiyonla da piyasaya sürülecek. İlk modelin menzili sırasıyla 555 ve 680 kilometre olarak açıklandı.