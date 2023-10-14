Changan ipin ucunu kaçırdı: 15 dakika şarjla 700 kilometre giden Avatr 12 satışa sunuldu
Changan ve CATL'nin Çinli elektrikli otomobil markası Avatr ikinci modelinin üretimine başladı.
Avatr 12, Avatr'ın ilk modeli olan Avatr 11'in tasarım dilini takip eden beş metre uzunluğunda coupe benzeri bir sedan model olarak Çin'deki üretim hattından çıktı. Münih'teki IAA Mobility fuarında tanıtılan modelin teslimatları yıl bitmeden Çin'de başlayacak.
Genişleme planları hakkında henüz bir yorum yapılmasa da Avatr'ın Münih'te elektrikli modellerini tanıtmasının ardından Avrupa'ya genişlemeyi hedeflediği yorumları da yapılıyor.
Avatr'ın ilk elektrikli aracı, şu anda Çin'de mevcut olan coupe benzeri SUV Avatr 11. Genç marka bunu Avatr 12 adında büyük bir elektrikli sedan ile takip ediyor.
Yeni model iki sürüş seçeneğiyle sunulacak. Bunlardan ilki 308 beygir (hp) güce sahip arkadan çekişliyken diğer ise 570 hp güce sahip dört tekerlekten çekişli olacak.
Bataryaların ise CATL'den 94.5 kWh hacminde olarak temin edileceği açıklandı.
Avatr 11 90,4 veya 116,8 kWh ile gelirken, Avatr 12, 94,5 kWh'ye sahip olacak. Buna ek olarak, 11 sadece dört tekerlekten çekişli bir araç olarak sunulurken, 12 artık tek motorlu bir versiyonla da piyasaya sürülecek. İlk modelin menzili sırasıyla 555 ve 680 kilometre olarak açıklandı.
İkinci modelin menzili ise Çin test döngüsüne göre sırasıyla 650 ve 700 kilometre.
Avatr 12'nin mevcut üretim lansmanı hakkında yorum yapan CEO Tan Benhong şunları söyledi:
"AVATR 12'nin başarılı bir şekilde üretilmesini sağlamak için Changan, Huawei ve CATL'nin 2 milyar yuanı aşan kümülatif katkılarıyla önemli kaynaklar yatırdık.
Örneğin CATL, AVATR 12 için özel olarak 'H' şeklinde özelleştirilmiş bir batarya tasarladı ve arka yolcu alanını önemli ölçüde artırmak için batarya düzenini optimize etti."
Bu hafta başında çıkan bir habere göre, Neta ile birlikte Avatr da CATL'nin Shenxing adlı yeni ekstra hızlı şarjlı LFP bataryasının lansman müşterileri arasında yer alıyor.
Ancak Shenxing bataryanın hangi modellerde piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor. CATL, Shenxing aküsünü ağustos ortasında tanıttı ve 2023 sonunda Çin'de üretime başladıktan sonra gelecekte Almanya ve Macaristan'daki Avrupa tesislerinde de üretecek.
LFP batarya 4C'ye kadar şarj edilebiliyor. Şarj gücü (kW cinsinden) batarya boyutunun (kWh cinsinden) dört katı. Teorik olarak bu sayede 15 dakika içinde tam şarj yapmak mümkün oluyor.
10 DAKİKADA 400 KİLOMETRE
CATL, 400 kilometre boyunca elektriğin on dakika içinde şarj edilebileceğini belirtmişti.
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