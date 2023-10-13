Mercedes satışları 1.5 milyonu geçti: Elektrikliler 2'ye katladı

Yayınlanma: 13.10.2023 - 17:54

Güncelleme: 13.10.2023 - 17:54

Mercedes Benz'e göre, yıldızlı en küçük iki elektrikli otomobil olan EQA ve EQB, ağustos ayındaki model güncellemelerinin ardından elektriklide satış adetlerini yükseltmeye devam etti. EQA'da 2022'nin 3. çeyreğine kıyasla büyüme yüzde 108, EQB'de ise yüzde 96 oranında oldu. Ancak Stuttgart merkezli şirket iki model için de mutlak satış rakamlarını açıklamadı.

Artık tamamen elektrikli bir portföye sahip olan Smart'ın satışları da yüzde 107'lik bir artışla iki kattan fazla arttı. 2023'ün üçüncü çeyreğinde 3 bin 900 Smart satıldı. Smart hariç tutulduğunda, Mercedes Benz tarafından 57 bin 700 elektrikli otomobil satıldı.

ELEKTRİKLİ SATIŞI 2'YE KATLADI

Mercedes ayrıca EQS ve EQS SUV için de bu yıl 26 bin 300 adetlik satış yapıldığını açıkladı. Ocak ayının başından bu yana Smart dahil Mercedes-Benz Cars tarafından 174 bin 500 adet, Mercedes-Benz binek araç tarafından ise 160 bin 300 adet elektrikli otomobil (EV) satıldı. 2022 yılının ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında 81 bin 600 elektrikli satılan döneme oranla yüzde 97'lik bir artış görülüyor.

İkinci çeyrekle karşılaştırıldığında, Mercedes Benz binek otomobil EV satışları üçüncü çeyrekte plug-in hibritler de dahil olmak üzere yüzde 19 artarak 98 bin 400 adede ulaştı. Bu, şu anda yollarda 1 milyondan fazla Mercedes-Benz binek araç elektrikli ve hibrit araç olduğu anlamına geliyor.

HİBRİT MERCEDES SATIŞLARI

Tüm yakıt türlerinde Mercedes Benz Cars, 2023'ün 3. çeyreğinde yüzde dört eksi ile 510 bin 600 araç seviyesindeydi. Smart dahil olmak üzere elektrik payı ise yüzde 12 oldu. Yılın başından bu yana üretici 174 bin 500'ü tamamen elektrikli olmak üzere 1 milyon 529 bin 800 araç sattı. Bu da yüzde 11,4'lük bir EV payına karşılık geliyor.

Üçüncü çeyrekte satılan 6 bin 300 elektrikli van ile Mercedes Benz van bölümü, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 105'lik bir artış kaydetti. Ancak elektrikli araç payı sadece yüzde 6 oldu.

Mercedes'in satışlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Britta Seeger, "Müşterilerimiz değişken bir pazar ortamında bile ürünlerimizi arzulamaya devam ediyor, üst düzey araçlar özellikle EQS SUV ile tamamen elektrikli segmentte de popülerliğini kanıtlıyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Aynı zamanda diğer segmentlerde de yeni ölçütler belirlemeye hazırlanıyoruz. Münih'teki IAA'da yeni Concept CLA Class'ı tanıttık ve müşterilerimiz için elektrik deneyimini nasıl yeni bir seviyeye çıkaracağımıza dair ilk izlenimi verdik."