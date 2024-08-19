Chery Tiggo 7 Pro Max Türkiye’de: İşte fiyatları ve tüm özellikleri...
Chery, yüksek teknolojiyle ürettiği inovatif ürünlerini güncel teknolojilerle yeniledi. Bunlardan biri olan yeni Tiggo 7 Pro Max Türkiye'de satışa sunuldu. Chery Tiggo 7 Pro Max fiyatları belli oldu.
Chery, C-SUV'un yenilenen oyuncusu Tiggo 7 Pro Max ile en güncel Euro 6 emisyon standartlarını karşılarken, aynı zamanda şık tasarımı ve akıllı teknolojisi ile öne çıkıyor.
CHERY TIGGO 7 PRO MAX TASARIM
Tiggo 7 Pro Max, ön cepheye entegre ön ızgarasıyla ve ayrıca yatay tasarımlı entegre arka aydınlatma grubuyla güçlü bir görsel etki yaratıyor. Düşük sürtünme değerine sahip 19 inçlik Continental lastikler görsel algısını destekliyor. Geniş ve çerçevesiz panoramik açılır cam tavan, iç mekânı doğal ışıkla doldurarak ferah ve aydınlık bir sürüş sağlıyor.
CHERY TIGGO 7 PRO MAX BOYUTLARI
Tiggo 7 Pro Max 1862 mm ile artırılmış gövde genişliğine sahipken uzunluğu ise 4513 mm.
Yenilenen modelde Hava Kalitesi Sistemi (AQS) sayesinde klima her zaman kabinde sağlıklı ve temiz hava olmasını sağlıyor.
CHERY TIGGO 7 PRO MAX BAGAJ HACMİ
Chery Tiggo 7 Pro Max ayrıca kullanışlı ve geniş bir bagajla da dikkat çekiyor. Arka koltuklar katlandığında düz bir zemin oluşurken böylece maksimum 1500 litreye kadar bir hacim oluşuyor. Elektrikli bagaj işlevi günlük kullanımda ek işlevsellik ve kullanım kolaylığı sağlıyor.
Tiggo 7 Pro Max, bilgi-eğlence ve araç ayarlarını entegre eden toplamda 24,6 inç’lik çift ekrana sahip ve Türkçe sesli kontrol özelliği sunuyor. Chery'nin yeni modelinde mobil cihazlar için N03-50w kablosuz hızlı şarj desteği de yer alıyor.
CHERY TIGGO 7 PRO MAX PARK SİSTEMİ
Chery Tiggo 7 Pro Max, Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi (ADAS) ile donatılmış durumda. Ayrıca 540 derecelik panoramik görüntü ve ön ve arka park radarları sayesinde sürücü çevresini net bir şekilde görerek daha güvenli ve rahat bir şekilde park ve manevra yapabiliyor.
CHERY TIGGO 7 PRO MAX FİYATLARI
Tiggo 7 Pro Max’in İntelligent donamını 1 milyon 681 bin TL, Exceptional donanımı ise 1 milyon 832 bin TL fiyatla satışa sunuldu.
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