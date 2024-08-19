Chery Tiggo 7 Pro Max Türkiye’de: İşte fiyatları ve tüm özellikleri...

Chery, C-SUV'un yenilenen oyuncusu Tiggo 7 Pro Max ile en güncel Euro 6 emisyon standartlarını karşılarken, aynı zamanda şık tasarımı ve akıllı teknolojisi ile öne çıkıyor.

CHERY TIGGO 7 PRO MAX TASARIM

Tiggo 7 Pro Max, ön cepheye entegre ön ızgarasıyla ve ayrıca yatay tasarımlı entegre arka aydınlatma grubuyla güçlü bir görsel etki yaratıyor. Düşük sürtünme değerine sahip 19 inçlik Continental lastikler görsel algısını destekliyor. Geniş ve çerçevesiz panoramik açılır cam tavan, iç mekânı doğal ışıkla doldurarak ferah ve aydınlık bir sürüş sağlıyor.