Yeni Chery modelleri geldi: İşte fiyat listesi
Çinli otomotiv devi Chery 2024 model yeni modellerini Türkiye'de satışa sundu işte tüm Chery modellerinin yer aldığı o fiyat listesi...
OMODA 5 PRO
Vision - 1.522.000 TL
Intelligent - 1.662.000 TL
Exceptional- 1.782.000 TL
TIGGO 7 PRO MAX
Intelligent - 1.681.000 TL
Exceptional - 1.832.000 TL
TIGGO 8 PRO MAX
Intelligent - 1.912.000 TL
Exceptional - 2.062.000 TL
OMODA 5
Comfort - 1.378.000 TL
Luxury - 1.468.000 TL
Excellent - 1.578.000 TL
TIGGO 7 PRO
Comfort - 1.418.000 TL
Luxury - 1.543.000 TL
Excellent - 1.653.000 TL
Avantgarde - 1.753.000 TL
TIGGO 8 PRO
Luxury - 1.683.000 TL
Excellent - 1.793.000 TL
Avantgarde - 1.968.000 TL
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