Yeni Chery modelleri geldi: İşte fiyat listesi

Çinli otomotiv devi Chery 2024 model yeni modellerini Türkiye'de satışa sundu işte tüm Chery modellerinin yer aldığı o fiyat listesi...

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2024 Salı, 13:06
Yeni Chery modelleri geldi: İşte fiyat listesi

OMODA 5 PRO

Vision - 1.522.000 TL

Intelligent  - 1.662.000 TL

Exceptional-  1.782.000 TL

Yeni Chery modelleri geldi: İşte fiyat listesi

TIGGO 7 PRO MAX

Intelligent - 1.681.000 TL

Exceptional - 1.832.000 TL

Yeni Chery modelleri geldi: İşte fiyat listesi

TIGGO 8 PRO MAX

Intelligent  - 1.912.000 TL

Exceptional - 2.062.000 TL

Yeni Chery modelleri geldi: İşte fiyat listesi

OMODA 5

Comfort - 1.378.000 TL

Luxury - 1.468.000 TL

Excellent - 1.578.000 TL

Yeni Chery modelleri geldi: İşte fiyat listesi

TIGGO 7 PRO

Comfort - 1.418.000 TL

Luxury - 1.543.000 TL

Excellent - 1.653.000 TL

Avantgarde - 1.753.000 TL

Yeni Chery modelleri geldi: İşte fiyat listesi

TIGGO 8 PRO

Luxury - 1.683.000 TL

Excellent - 1.793.000 TL

Avantgarde - 1.968.000 TL

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