Çinli otomotiv devi Chery'nin patent sayısı 16 bini geçti! 5 yıl içinde yapacağı yatırım dudak uçuklattı...

Chery 2023 ESG Raporu’nu yayımladı. Markanın 2023 yılında tescil ettirdiği patent sayısının 16 bin 245’e ulaştığı görülürken 5 yıl içinde yapmayı planladığı yatırım da ortaya çıktı.

Hakan Akarsu
Yayınlanma: 19.08.2024 - 14:19
Çinli otomotiv devi Chery'nin patent sayısı 16 bini geçti! 5 yıl içinde yapacağı yatırım dudak uçuklattı...
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Çin’in önde gelen otomotiv üreticisi Chery, çevreci üretim anlayışı ve sosyal farkındalığıyla yüksek teknolojili üretimi yaşama entegre ediyor. Bu kapsamda Chery, 2023 ESG Raporu’nu yayımladı. 

PATENT SAYISI 16 BİN 245’E ULAŞTI

Rapora göre 2023 yılında tescil ettirdiği patentlerin sayısı 16 bin 245’e ulaştı. Chery, önümüzdeki beş yıl içinde 470 milyar TL (100 milyar Yuan) yatırım yapmayı planlıyor. Chery, ayrıca enerji verimliliği, akıllı kabin teknolojisi ve diğer alanlar için disiplinler arası inovasyon konusunda işbirliği yapmak üzere sekiz ortak inovasyon araştırma enstitüsü kurdu. 


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