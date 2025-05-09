Citroen C5 Aircross hibrit ve elektrikli seçenekleri ile geliyor
Citroen ikinci nesil C5 Aircross'u tanıttı. Daha fazla kullanım alanı sunan model hibrit ve elektrikli seçenekleri ile Türkiye'de satışa sunulacak.
Fransız otomotiv devi Citroen, yeni Stellantis STLA Medium platformundan yararlanan ve daha fazla kullanım alanı ile güvenlik özellikleri sunan ikinci nesil C5 Aircross’u tanıttı.
Yeni C5 Aircross, hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli olmak üzere üç farklı elektrikli güç-aktarma sistemi ile müşterilere geniş bir yelpazede seçme özgürlüğü sunuyor.
TÜM MODELLER YENİLENDİ
Otomotiv tarihinin en köklü üreticilerinden olan Citroen, yenilediği modellerine C5 Aircross’u da ekledi. Böylece marka, iki yıldan daha kısa sürede tüm ürün gamını güncel teknolojilerle yenilemiş oldu.
Citroen, yeni C5 Aircross ile Avrupa'da önemli bir segment olan C-SUV pazarında yeni bir konum kazanıyor. İkinci nesil C5 Aircross'un tasarımı güçlü ve kaslı olup, ince ve aerodinamik çözümler de içeriyor.
Yeni C5 Aircross, Citroën Matrix LED farlar veya Pack Drive Assist 2.0 gibi konforlu sürüş destek sistemleri sayesinde daha fazla güvenlik seçeneği sunuyor. Akıllı tasarımı, yaşama alanından hiçbir kayıp yaşamadan farklı bataryaların yerleştirilmesine olanak tanırken, çapı 740 mm ile 20 inçe kadar büyük jantlara olanak sağlıyor.
AVRUPA'DA SATIŞA SUNULUYOR
Yeni C5 Aircross, Fransa'da geliştirildi ve Citroen'in Rennes fabrikasında üretiliyor. 2025 yılının ikinci yarısında Avrupa pazarlarında satışa sunulacak.
STLA Medium platformu sayesinde C5 Aircross'un yüksekliği 1,66 metre olarak kalıyor. Böylece daha iyi hava akışı sağlamaya yardımcı olurken, aynı zamanda iç mekân hacmini artırıyor ve bu arada 200 mm yerden yüksekliği de koruyor. Önceki nesilde 0,84 olan SCX değeri, 0,75 ile önemli bir gelişme kaydetmiş durumda. Bu gelişim müşterilere kazanım sağlıyor ve önceki nesille kıyaslandığında otoyolda 30 kilometrenin üzerinde ek bir elektrikli menzil anlamına geliyor.
CITROEN C5 AIRCROSS BOYUTLARI
Citroen C5 Aircross'un boyutlarına bakacak olursak bu değerler şöyle:
- Uzunluk: 4.652 mm
- Genişlik: 1.902 mm
- Yükseklik: 1,66 metre
- Aks mesafesi: 1.784 mm (Önceki nesle göre 60 mm daha fazla)
CITROEN C5 AIRCROSS İÇ MEKAN
C5 Aircross'un iç mekanı, yolcuların ve sürücünün hayatını olabildiğince kolaylaştıran Citroen'in C-Zen Lounge mimarisi prensiplerine göre tasarlandı. Yeni Citroen C5 Aircross'ta yolcuların sanki bir oturma odasında oturuyormuş gibi hissettiği iddia ediliyor.
CITROEN C5 AIRCROSS KANEPE TASARIMI
Citroen'in ‘Kanepe Tasarımı’, uzun ve yatay bir ön konsol olup, ev ortamı hissinde bir tasarıma sahip. Yeni Citroën Advanced Comfort koltuklar da otomobilin iç kısmında dikkat çeken bir diğer unsur oluyor. Yeni C5 Aircross'ta 10 farklı ayara sahip elektrikli ön koltuklar, ısıtma, soğutma ve beş programlı masaj işlevine sahip. Aracın arkasında oturan yolcular da arka koltuk sırtlarını 21 ile 33 derece arasında ayarlayabiliyor. Ayrıca üst donanım seviyelerinde arka koltuklar için ısıtma özelliği de sunuluyor.
EN BÜYÜK EKRAN!
Yeni Citroen C5 Aircross, Stellantis'in bugüne kadar sunduğu en büyük merkezi HD dokunmatik ekrana sahip. Yeni Citroen C5 Aircross, bağlantılı 3 boyutlu navigasyon ve eksiksiz bir ses sistemi de dahil olmak üzere en güncel Citroen bilgi-eğlence sistemleri nesliyle donatılıyor. Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu kablosuz bağlantı sayesinde akıllı telefon entegrasyonu gerçekleşiyor. Bluetooth üzerinden aynı anda iki akıllı telefon bağlanabiliyor. 15W kablosuz şarj optimum ergonomi için tasarlanan eğimli bir konumda orta konsola entegre edilmiş durumda. “Hello Citroen” ses tanıma sistemi, iç mekan sıcaklığını ayarlamak, navigasyon sistemini kayıtlı bir varış noktasına yönlendirmek, kayıtlı bir radyo istasyonunu seçmek, arama yapmak ve çok daha fazlası için doğal dilde sesli komutlar kullanıyor.
CITROEN C5 AIRCROSS BAGAJ HACMİ
Citroen'in DNA'sına sadık kalan yeni C5 Aircross'ta hem ön hem de arkada oturan yolcular, geniş panoramik cam tavanın (1.069 x 720 mm) sağladığı ferah ve aydınlık ortamın keyfini sürebiliyor. Yeni C5 Aircross, arka koltuklar kullanımda iken 565 litre arka koltuklar katlandığında ise 1.668 litre seviyesinde bir bagaj hacmi sunuyor. C5 Aircross, eller serbest açma ve kapama özelliğine sahip elektrikli bir bagaj kapağı ile donatılabiliyor. Ek depolama alanlarının hacmi ise 40 litreye ulaşıyor.
CITROEN C5 AIRCROSS SÜRÜŞ ASİSTANI
Yeni Citroen C5 Aircross'ta Sürüş Asistanı 2.0 paketi, Seviye 2 otonom sürüşü etkinleştirerek gelişmiş sürüş konforu ve güvenliği sunuyor. Sistemde Yarı Otomatik Şerit Değiştirme, Arka Trafik Uyarısı, Sürücü Gözetim Kamerası ve Genişletilmiş Kör Nokta Algılama gibi yazılım ve donanımlar yer alıyor. Ayrıca donanım seviyesine bağlı olarak VisioPark veya VisioPark 360 devreye giriyor. VisioPark, 8 engel sensörüne ek olarak, geri vites devreye girer girmez etkinleştirilen bir kameradan oluşuyor.
CITROEN C5 AIRCROSS HİBRİT
Yeni C5 Aircross Hybrid’de kullanılan 48V hibrit teknolojisi şarj gerektirmiyor. Model karma WLTP döngüsünde 950 kilometrenin üzerinde bir menzil sunuyor. Yeni C5 Aircross Hybrid 145, şehir içinde yüzde 50'ye varan oranda elektrikli modda kullanılabiliyor. Bu teknoloji, hibrit için optimize edilen yeni nesil 136 HP (100 kW) 1,2 litre 3 silindirli turbo motoru, sürücü koltuğunun altında bulunan 0,9 kWsa kapasiteli batarya ile beslenen 12 HP / 9 kW (maksimum 28 HP / 21 kW) sabit mıknatıslı senkron elektromotorla birleştiriyor. Bu sayede 145 HP kombine güç sunuyor. Elektromotor doğrudan yeni 6 ileri eDCS çift kavramalı otomatik şanzımana entegre edilmiş durumda. Düşük hızda hızlanma sırasında, elektromotor içten yanmalı motoru destekliyor. Sabit hızlarda, iki motor yakıt tüketimini optimize etmek üzere birlikte çalışıyor. Yeni C5 Aircross Hybrid 145, şehir içinde ve manevra yaparken bataryanın şarj seviyesi dahilinde elektrik modunda çalışabiliyor. Yavaşlama sırasında batarya otomatik olarak şarj oluyor. Yeni C5 Aircross Hybrid 145, bu özellikleri sayesinde hibrit olmayan benzinli bir modele kıyasla yakıt tüketimini yaklaşık yüzde 15, optimize edilmiş aerodinamiği sayesinde ise önceki nesil C5 Aircross Hybrid 145'e kıyasla yüzde 4 oranında azaltıyor.
CITROEN C5 AIRCROSS ŞARJLI HİBRİT
C5 Aircross Hybrid Şarj Edilebilir 195 versiyonu ise ortalama 86 kilometre elektrikli menzil sunuyor. Bu önceki C5 Aircross'tan yüzde 33 daha fazla olup şehir içinde 100 kilometrenin üzerinde bir menzil anlamına geliyor. 55 litre hacimli yakıt deposu, yüzde 28 artışla, otoyolda toplam 650 kilometre menzil sağlıyor. Yeni C5 Aircross'un şarj edilebilir hibrit teknolojisi, 150 HP (110 kW) 4 silindirli 1,6 litre turbo motoru, araç zeminin altında bulunan 21 kWsa batarya ile beslenen 92 kW (125 HP) elektromotoru birleştirerek 195 bhp (143 kW) birleşik bir güç üretiyor. Elektromotor doğrudan yeni 6 ileri eDCS çift kavramalı otomatik şanzımana entegre edilmiş durumda. Aracın şarj süreci de 7,4 kW duvar tipi şarj ünitesinde standart 3,7 kW entegre şarj cihazıyla 0'dan %100'e şarj etmek için 5 saat 15 dakika yetiyor. İsteğe bağlı 7,4 kW entegre şarj cihazıyla ise 2 saat 55 dakika sürüyor.
ELEKTRİKLİ CITROEN e-C5 AIRCROSS
Citroen, yeni C5 Aircross’ta tamamen elektrikli bir versiyon da hazırladı. STLA Medium platformunun sağladığı esneklikle yeni e-C5 Aircross, iki farklı tamamen elektrikli motorla sunuluyor:
- 210 HP Standart Menzil: 210 HP/157 kW motor ve 73 kWsa batarya ile 520 kilometre menzil sunuyor ve dengeli ve uygun fiyatlı bir çözüm sağlıyor. Aracın %20’den %80’e şarj süresiyse şöyle: 7,4 kW tek fazlı bir duvar kutusu ile 6 saat 45 dakika, 11 kW üç fazlı bir duvar kutusu ile 4 saat 30 dakika, 160 kW ultra hızlı şarj ile 30 dakika.
- 230 HP Uzun Menzil: 230 HP/170 kW motor ve 97 kWsa batarya ile 680 kilometre menzil ve uzun mesafeli yolculuklara uyarlanmış bir yapı sunuyor. Aracın %20’den %80’e şarj süresiyse şöyle: 7,4 kW tek fazlı duvar kutusu ile 8 saat 55 dakika, 11 kW üç fazlı duvar kutusu ile 6 saat 30 dakika, 160 kW ultra hızlı şarj ile 27 dakika.
Türkiye'de 220 beygir altındaki elektrikli modellere fiyatına göre yüzde 10 ya da yüzde 40 ÖTV uygulanırken bu gücün üzerindeki modellere yüzde 50 veya 60 ÖTV uygulanıyor. Bu koşullar altında elektrikli yeni Citroen e-C5 Aircross'un 210 beygirlik standart menzil ile Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.
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