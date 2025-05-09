Citroen C5 Aircross hibrit ve elektrikli seçenekleri ile geliyor

EN BÜYÜK EKRAN!

Yeni Citroen C5 Aircross, Stellantis'in bugüne kadar sunduğu en büyük merkezi HD dokunmatik ekrana sahip. Yeni Citroen C5 Aircross, bağlantılı 3 boyutlu navigasyon ve eksiksiz bir ses sistemi de dahil olmak üzere en güncel Citroen bilgi-eğlence sistemleri nesliyle donatılıyor. Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu kablosuz bağlantı sayesinde akıllı telefon entegrasyonu gerçekleşiyor. Bluetooth üzerinden aynı anda iki akıllı telefon bağlanabiliyor. 15W kablosuz şarj optimum ergonomi için tasarlanan eğimli bir konumda orta konsola entegre edilmiş durumda. “Hello Citroen” ses tanıma sistemi, iç mekan sıcaklığını ayarlamak, navigasyon sistemini kayıtlı bir varış noktasına yönlendirmek, kayıtlı bir radyo istasyonunu seçmek, arama yapmak ve çok daha fazlası için doğal dilde sesli komutlar kullanıyor.