Citroen haziran kampanyasını duyurdu: Yüzde sıfır faizli taksit seçenekleri...

Citroen Ami modelinde, 150 bin lira için 15 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya kredi imkanından faydalanmak istemeyen müşteriler için 40 bin lira nakit indirim olanağı sağlıyor.

Citroen Ami, 75 km'ye kadar menzile ve 45 km/s'e kadar hıza ulaşabiliyor.