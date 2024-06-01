Citroen haziran kampanyasını duyurdu: Yüzde sıfır faizli taksit seçenekleri...
Citroen haziran ayındaki avantajlı kampanyalarla, yeni bir binek veya hafif ticari araç satın almak isteyen sürücüleri bekliyor. Citroen tüm modellerinde düşük faizli ve faizsiz olmak üzere taksit seçeneklerini açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini bir arada sunan C4 X modelinde 120 bin lira için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor.
Tasarım ve teknolojiyi buluşturan Citroen C4'e ise yine 120 bin lira için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli krediyle sahip olunabiliyor.
Güçlü SUV tasarımı, çok yönlü kullanımı, sürüş güvenliği ve konforunu destekleyen gelişmiş teknolojilere sahip Citroen C3 Aircross modeli, 120 bin lira için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.
Otomatik şanzıman seçeneğiyle kullanıcılarına konforlu bir sürüş sunan Citroen C3 modelinde ise 120 bin lira için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor.
Citroen'in Berlingo Kombi modeli, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.
Kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı Citroen yeni Berlingo Van, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.
Yeni Jumpy Spacetourer, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 300 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.
Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 X ve e-C4'te 180 bin liraya varan kredi için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi veya 300 bin liraya 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi avantajıyla satın alınabiliyor. Stratejik olarak belirlenmiş batarya boyutu ve 100 kW DC hızlı şarj işlevi çok yönlü bir kullanım sunarken aynı zamanda rekabetçi bir fiyat konumlandırmasını da destekliyor.
Citroen Ami modelinde, 150 bin lira için 15 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya kredi imkanından faydalanmak istemeyen müşteriler için 40 bin lira nakit indirim olanağı sağlıyor.
Citroen Ami, 75 km'ye kadar menzile ve 45 km/s'e kadar hıza ulaşabiliyor.
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