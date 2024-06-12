Dacia Spring'de son viraja girildi: Fiyatı açıklandı! Türkiye'ye gelecek mi?
Dacia, İngiltere'de Spring için sipariş defterlerini resmen açtı. Online olarak veya resmi bir perakendeciden sipariş edilebiliyor. Elektrikli SUV'un teslimatlarının bu yılın sonlarına doğru başlaması planlanıyor.
Dacia'nın en uygun fiyatlı modellerinden elektrikli küçük SUV'u Spring yenilendi. Modelin İngiltere'de fiyatı açıklandı ve satışa sunuldu.
DACIA SPRING MENZİL
Dacia Spring, 225 km (WLTP karma çevrim) veya 300 km (WLTP kentsel çevrim) kadar kullanılabilir menzil sunarken, kompakt 26,8 kWh batarya 7kW duvar kutusu kullanılarak dört saat içinde yüzde 20'den yüzde 100'e kadar şarj edilebiliyor.
DACIA SPRING BATARYA
Dacia Spring'in yeni versiyonu şubat ayında tanıtıldığında duyurulduğu gibi, yeni Spring de 26,8 kWh'lik küçük bir bataryaya ve 48 kW'lik maksimum çıkışa sahip olacak.
DACIA SPRING DAHA GÜÇLÜ
Dacia ayrıca, Expression 65'i satın alacak olanlara daha güçlü bir motor sunuyor.
Temel versiyon sadece küçük elektrikli motorla, en üst versiyon ise sadece büyük elektrikli motorla sunuluyor.
ORTA SINIF SEÇENEK
Her iki güç aktarma organı da orta sınıf “Expression” versiyonunda mevcut.
DACIA SPRING FİYATI
Yeni Dacia Spring İngiltere'de 14 bin 995 sterlinden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Bu da yaklaşık 625 bin TL ediyor.
DACIA SPRING TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?
Çin'de üretilen modelin mevcut kurallar nedeni ile Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.
AVRUPA'DA ÜRETİM
İlerleyen dönemde Avrupa'da üretime geçmek isteyen markanın bu üretimin ardından modeli Türkiye'de satışa sunma ihtimali ise güçlü.
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