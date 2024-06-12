Dacia Spring'de son viraja girildi: Fiyatı açıklandı! Türkiye'ye gelecek mi?

Dacia, İngiltere'de Spring için sipariş defterlerini resmen açtı. Online olarak veya resmi bir perakendeciden sipariş edilebiliyor. Elektrikli SUV'un teslimatlarının bu yılın sonlarına doğru başlaması planlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2024 Çarşamba, 17:15
Dacia Spring'de son viraja girildi: Fiyatı açıklandı! Türkiye'ye gelecek mi?

Dacia'nın en uygun fiyatlı modellerinden elektrikli küçük SUV'u Spring yenilendi. Modelin İngiltere'de fiyatı açıklandı ve satışa sunuldu.

Dacia Spring'de son viraja girildi: Fiyatı açıklandı! Türkiye'ye gelecek mi?

DACIA SPRING MENZİL

Dacia Spring, 225 km (WLTP karma çevrim) veya 300 km (WLTP kentsel çevrim) kadar kullanılabilir menzil sunarken, kompakt 26,8 kWh batarya 7kW duvar kutusu kullanılarak dört saat içinde yüzde 20'den yüzde 100'e kadar şarj edilebiliyor. 

Dacia Spring'de son viraja girildi: Fiyatı açıklandı! Türkiye'ye gelecek mi?

DACIA SPRING BATARYA

Dacia Spring'in yeni versiyonu şubat ayında tanıtıldığında duyurulduğu gibi, yeni Spring de 26,8 kWh'lik küçük bir bataryaya ve 48 kW'lik maksimum çıkışa sahip olacak.

Dacia Spring'de son viraja girildi: Fiyatı açıklandı! Türkiye'ye gelecek mi?

DACIA SPRING DAHA GÜÇLÜ

Dacia ayrıca, Expression 65'i satın alacak olanlara daha güçlü bir motor sunuyor. 

Dacia Spring'de son viraja girildi: Fiyatı açıklandı! Türkiye'ye gelecek mi?

Temel versiyon sadece küçük elektrikli motorla, en üst versiyon ise sadece büyük elektrikli motorla sunuluyor. 

Dacia Spring'de son viraja girildi: Fiyatı açıklandı! Türkiye'ye gelecek mi?

ORTA SINIF SEÇENEK

Her iki güç aktarma organı da orta sınıf “Expression” versiyonunda mevcut.

Dacia Spring'de son viraja girildi: Fiyatı açıklandı! Türkiye'ye gelecek mi?

DACIA SPRING FİYATI

Yeni Dacia Spring İngiltere'de 14 bin 995 sterlinden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Bu da yaklaşık 625 bin TL ediyor.

Dacia Spring'de son viraja girildi: Fiyatı açıklandı! Türkiye'ye gelecek mi?

DACIA SPRING TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Çin'de üretilen modelin mevcut kurallar nedeni ile Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor. 

Dacia Spring'de son viraja girildi: Fiyatı açıklandı! Türkiye'ye gelecek mi?

AVRUPA'DA ÜRETİM

İlerleyen dönemde Avrupa'da üretime geçmek isteyen markanın bu üretimin ardından modeli Türkiye'de satışa sunma ihtimali ise güçlü.

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