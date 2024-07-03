DFSK, yeni modeli E5'i Türkiye'de satışa sundu: Şarj edilebilir hibrit 1 milyon 890 bin TL'den başlıyor...

2 MODEL DAHA GELİYOR

Noyan, ''Bugün DFSK’nın yeni dönemini amiral gemisi SUV modeli E5 ile başlatıyoruz. Yeni sunduğumuz E5 modelimiz ile SUV segmentinde konumumuzu güçlendireceğiz. DFSK E5, bizim için yeni dönemin en önemli ürünü olacak. Ticari araçlardaki uzmanlığıyla öne çıkan bir markaydık ve yeni SUV modellerimizle bu uzmanlığımızı daha da genişleteceğiz'' diye konuştu.

Yeni DFSK E5’in, sektördeki önemli rakiplerle rekabet etmelerini sağlayacak bir ürün olduğunu belirten Noyan, ''E5’in ardından birçok yeni ürünle DFSK’nın Türkiye’de arzu edilir bir marka olmasını sağlayacağız. Önümüzdeki 2 ay içerisinde C+ SUV modelimiz E4’ü benzinli olarak sunacağız. Eylül ayında B-SUV modelimiz plug-in hibrit ve tam hibrit olarak gelecek. Yıl sonunda D+ SUV konumunda olan E6’yı tüketicilerle buluşturacağız. Böylece yeni dönemde tamamen yeni modellerle ürün yelpazemizi hızla genişleteceğiz'' dedi.