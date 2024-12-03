DS Automobiles yeni elektrikli modelini duyurdu: DS N°8 750 kilometre menzil sunuyor...

IŞIK İMZASI

Diğer taraftan, markanın kimliğini korumak için aracın arkasında 'N°8' imzası ve altında 'DS AUTOMOBILES' yazısı yer alıyor. Bu ayrılmış marka kimliği, markayla model arasında net bir ayrım sağlarken, elektrikli geleceğe doğru bir ilerlemeyi de işaret ediyor.

Yeni modelin oranları, SUV Coupe konseptini aşacak şekilde rafine edilirken SUV yapısına sadık kalındı. Yeni modelin arka çamurlukları verimliliği artıracak şekilde tasarlanırken üç boyutlu arka aydınlatma grubu aerodinamik akışı optimize etmek için dikey bir ışık imzası taşıyor.