DS Automobiles yeni elektrikli modelini duyurdu: DS N°8 750 kilometre menzil sunuyor...
DS Automobiles, yeni yıl öncesinde resmi tanıtımını yaptığı yüzde 100 elektrikli SUV Coupe tasarım dilini benimseyen DS N°8 modelini tanıttı.
DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, marka yeni DS N°8 modeliyle yeni bir isimlendirme stratejisi ortaya koyacak.
YENİ İSİM YENİ BAŞLANGIÇ
Strateji, otomobilin arkasında tam olarak yazılan DS Automobiles ifadesinin yanı sıra N°8 imzasının yer almasıyla hem marka ismine vurgu yaparken hem de markayla model ismini yeterince ayrı konumlandırabilecek.
'8', şirket için yeni bir sayıyı ifade ediyor. '8'in sonsuzluk işaretine yakın şekli, uyumlu bir bütün oluşturmak için bir araya gelen denge ve huzuru yansıtıyor.
Yeni DS N°8, tasarımı, aerodinamik hatları, teknolojisi ve konfor öğeleriyle dikkati çekiyor. Detaylar, yeni modelin temel yapı taşlarını oluşturuyor.
COUPE SUV
DS Automobiles, modelle birlikte, SUV sınıfındaki araçların tasarımında devrim yaparak, müşterilerinin beklentilerini karşılamayı odağında tutmaya devam ediyor.
Şirketin yeni premium tasarım dili, SUV Coupe konseptini şekillendiren temel özelliklere sahipken tamamen yeni bir tasarım yaratmayı başarıyor.
750 KİLOMETRE MENZİL
Yeni modelin dış tasarımı zarif SUV'ların dinamizmini yeniden yorumluyor ve tamamen elektrikli bir güç-aktarma sistemi ile yollara adım atıyor.
Modelin geride konumladırılan ön camları ve daha alçak bir konuma yerleştirilen kaput tasarımı aerodinamiğe katkı sağlıyor. Böyle verimlilik noktasında son derece güçlü olan yeni model, WLTP döngüsünde 750 kilometre menzil sunacak. 0,24 Cx'lik sürtünme katsayısına sahip yeni DS modelin her bir gövde parçası, aerodinamik yapısını en üst düzeye çıkarmak için rüzgar tünelinde test edildi.
AKTİF HAVA GİRİŞİ
Bununla birlikte ön tamponun alt kısmına, bataryayı soğutmaya yardımcı olan aktif hava girişleri yerleştirildi.
Yeni modelin ön tasarımı, yüksek teknolojiyi yansıtıyor. Şirketin imzası niteliğindeki ışık tasarımı, ön tamponda dikey led gündüz farlarıyla vurgulanıyor. Farlar, üst düzey görüş sağlayan DS Pixel Led Vision aydınlatma sistemiyle çevreleniyor.
IŞIK İMZASI
Diğer taraftan, markanın kimliğini korumak için aracın arkasında 'N°8' imzası ve altında 'DS AUTOMOBILES' yazısı yer alıyor. Bu ayrılmış marka kimliği, markayla model arasında net bir ayrım sağlarken, elektrikli geleceğe doğru bir ilerlemeyi de işaret ediyor.
Yeni modelin oranları, SUV Coupe konseptini aşacak şekilde rafine edilirken SUV yapısına sadık kalındı. Yeni modelin arka çamurlukları verimliliği artıracak şekilde tasarlanırken üç boyutlu arka aydınlatma grubu aerodinamik akışı optimize etmek için dikey bir ışık imzası taşıyor.
DS N°8 İÇ MEKÂN
Modelin iç mekanı, DS Automobiles gösterge panelinin ana hatlarını ortaya koyuyor.
Yat tasarımından esinlenen iç mekan tasarımının saflığı, teknoloji ve uzmanlık seviyesini bir araya getiriyor. Bu uyum, DS Automobiles tasarımcılarının malzeme kullanımındaki becerilerini gösteriyor.
Yeni modelin kapı içi döşemesi, yolcuları sararak ses sistemi ve aydınlatmayı yenilikçi bir şekilde sunuyor. Aydınlatma, havada süzülen orta konsolu vurgulayarak, sürücü ve yolculara huzurlu bir his kazandırıyor.
Premium otomobil dünyasında yeni model, sürücüsüne olağanüstü konforlu oturma pozisyonuyla deneyim sağlıyor.
Şirket, yeni yüzde 100 elektrikli premium SUV Coupe modeli DS N°8'in üzerindeki son geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda Fransa yollarında yeni bir ince ayar aşamasına başlanan ve dikkat çekici kamuflajlarla kaplanan 50'den fazla ön üretim otomobil yollara çıktı.
Siyah ve altın rengi aerodinamik çizgileri ile dikkat çeken bu özel kamuflaj, yeni modelin temel hatlarını ortaya koyuyor. Kamuflajın tasarımı, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nda yarışan DS E-Tense FE25'in renklerinden ilham alıyor.
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