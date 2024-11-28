Elektrikli şarjda dev işbirliği! En hızlı şarj noktaları açılıyor: Otojet'in hedefi 1000 şarj istasyonu...

Yayınlanma: 28.11.2024 - 18:03

Güncelleme: 28.11.2024 - 18:03

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ortaklık kapsamında, ana seyahat güzergahlarında ABB'nin maksimum 360 kW DC (hızlı şarj) şarj imkanı sunabilen cihazlarıyla donatılmış yüksek güçlü şarj istasyonları kurulacak. Bu işbirliğiyle, 2025 yılı sonuna kadar Türkiye'nin en hızlı şarj ağlarından birinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Otojet, tüm dünyada performans ve prestijin simgesi olan Porsche ve elektrikli araç şarj cihazı üreticisi ABB E-Mobilite ile işbirliği yaptı. Porsche kullanıcılarına özel avantajların da sağlanacağı ortaklık, Türkiye'de elektrikli araç şarj altyapısında yeni bir standardı temsil ediyor.

Söz konusu iş birliği Türkiye'de şarj performansını yeniden tanımlıyor. Porsche'nin 2025 sonuna kadar 12 yüksek güçlü şarj istasyonu ile toplamda 24 yeni şarj noktası ekleyerek Otojet ağını genişletme planı bulunuyor. Ana seyahat güzergahlarına odaklanan yatırımlarda özellikle İzmir ve Bodrum'u kapsayan güney rotasına öncelik verilecek. Bu sayede elektrikli araç kullanıcılarına hem hız hem de menzil konusunda kolaylık sunulacak.

Bu yıl tarihindeki en yüksek sayıda ürün lansmanını gerçekleştiren Porsche'nin yenilenen Taycan modeli 800 voltluk bir şarj istasyonunda sadece 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj edilebiliyor. Ayrıca yüzde 100 elektrikli yeni Macan, 270 kW güce kadar yüksek şarj performansı sunuyor. Otojet ve ABB ile kurulan stratejik ortaklık ile müşterilerin araçlarını en yüksek hızda şarj etmeleri ve elektrikli araç kullanıcılarının önemli güzergahlarda hızlı ve konforlu yolculuk yapabilmeleri hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, OYAK Enerji Sektörü Başkanı Yüksel Yılmaz, sürdürülebilir bir gelecek için elektrikli araçların kritik bir role sahip olduğunu belirterek, ''Elektrikli araç dönüşümünün temel taşlarından biri şarj istasyonlarıdır. Otojet olarak bu dönüşüme öncülük etmeyi sürdürüyoruz'' ifadelerini kullandı.

'100 BİN ŞARJ NOKTASINDAN OLUŞAN ALTYAPIYA İHTİYAÇ VAR'



Yılmaz, Otojet ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) elektrikli araç şarj işletmecisi lisansını alan ilk markalardan biri olduklarını aktararak, ''Otojet markamızla elektrikli araç dönüşümüne ülkemizin daha güçlü entegrasyon sağlayabilmesi adına stratejik yatırımlar yaparken aynı zamanda altyapı ve şarj ağı hizmetlerimizle araç sahiplerini bu büyük dönüşüme teşvik ediyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.

OYAK Enerji Sektörü Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Alp Kafdağlı da Türkiye'de elektrikli araç dönüşümünün hızla ivme kazandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

''2013 yılında Türkiye'de elektrikli araç ve şarj soketi sayısı yok denecek kadar azdı. 2024 Ekim sonu itibarıyla ülkemizdeki elektrikli araç sayısı 140 bini, şarj soketi sayısı ise 24 bini aşmış durumda ve bu artış hızlanarak devam edecek. 2030 yılına gelindiğinde, ülkemizde 2,5 ila 3 milyon elektrikli aracın yollarda olacağı öngörülüyor. Bu araçların şarj ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 100 bin şarj noktasından oluşan bir altyapıya ihtiyaç var. Bu da her 25-30 araç için bir şarj noktası gerektiğini gösteriyor.''

Kafdağlı, EPDK verilerine göre ekim sonu itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 25 bin şarj noktası bulunduğunu ve bu sayının 2030'a kadar dört katına çıkarılması gerektiğini belirtti.

Otojet'in bu dönüşümdeki öncü rolünün önemine işaret eden Kafdağlı, 'Elektrikli araç kullanıcılarının günlük ihtiyaçlarına yanıt veren çözümler geliştirerek, şarj altyapısının yaygınlaşmasında sektöre öncülük ediyoruz.' ifadesini kullandı.

HEDEF EN HIZLI, EN GÜVENLİ HİZMET

İlk şarj noktası kurulumlarına Mayıs 2023 itibarıyla başladıklarını ve kısa bir sürede hızlı şarj soket sayısında Türkiye genelinde 6'ncı, toplam soket sayısında ise 7'nci sıraya yükseldiklerini aktaran Kafdağlı, şunları kaydetti:

''2025 yılı sonunda 1000 şarj noktasına ulaşmayı ve 2030 itibarıyla Türkiye'nin lider şarj ağı sağlayıcılarından biri olmayı hedefliyoruz. Özellikle hızlı şarj noktalarının kurulumuna öncelik veriyoruz. Bu sayede hem elektrikli araç kullanıcılarının ihtiyaçlarına etkin şekilde yanıt verebilmeyi hem de ülkemiz genelinde şarj istasyonlarına erişimi artırmayı planlıyoruz. TotalEnergies istasyonlarının yanı sıra diğer markaların akaryakıt istasyonlarında, AVM'lerde, konut alanlarında, otoparklarda da Otojet olarak yer alacağız. Böylece, hızlı, kullanıcı dostu ve güvenli şarj istasyonlarımızla elektrikli araç kullanıcılarının her zaman ve her yerde yanlarında olacağız.''

Kafdağlı, Porsche ve ABB ile gerçekleştirdikleri stratejik ortaklığın hedefleri yolunda kendilerine büyük bir güç katacağını belirterek, ''Sektörlerinin güçlü markalarını buluşturan bu iş birliği kapsamında, Porsche kullanıcılarına Türkiye genelinde otoyollarda ve şehir merkezlerinde ihtiyaç duydukları hızlı ve güvenilir şarj hizmetini sunacağız. Porsche araç sahipleri, aynı zamanda Porsche kart ile avantajlı şarj çözümlerimizden ve çeşitli ayrıcalıklardan faydalanabilecekler. Böylece hem konforlu hem de benzersiz bir şarj deneyimi elde edecekler. Bu ortaklık ile Porsche araç sahipleri için şarj süreci sadece bir hizmet olmaktan çıkıp ayrıcalıklı bir deneyim haline gelecek'' değerlendirmesinde bulundu.