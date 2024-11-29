Kia EV3 ve Yeni EV6 Türkiye’de satışa sunuldu: 772 kilometre menzil! Fiyatlar açıklandı...
Kia'nın Türkiye'de satışa sunduğu EV6 yenilendi. Niro, EV9 ve EV6'nın ardıdan elektrikli EV3 modeli de Türkiye'de ürün gamına eklendi. Kia EV3 772 kilometre menzil sunarken Türkiye fiyatları da belli oldu.
Kia, uzun zamandır merakla beklenen ve yılın otomobiline aday gösterilen elektrikli modeli EV3’ü Türkiye’de satışa sundu. EV3, 604 km’ye varan kombine ve 772 km şehir içi menzili ile kompakt SUV pazarı için yeni bir çağın kapılarını aralıyor.
Kia ayrıca, daha önce yılın otomobili ödülünü kazanan, stili ve yüksek hızlı şarj özelliğiyle dikkat çeken yeni EV6’yı da Türkiye’ye getirdi.
Kia, İstanbul’da düzenlediği lansmanda EV3 ve Yeni EV6’yı tanıttı.
Ödüllü EV6 ve EV9’un üstün teknolojilerini geniş iç mekanıyla bir araya getiren Kia EV3, 772 km'ye kadar segment lideri şehir içi sürüş menziliyle elektrikli SUV pazarına iddialı bir giriş yaptı.
18 DAKİKADA YÜZDE 18
Yeni EV6 ise tasarımını güncelleyerek, rekabetçi bir fiyatla meraklılarıyla buluşuyor. Yeni EV6, sadece 18 dakikada %10’dan %80 seviyesine şarj edilebilmesini sağlayan 800V ultra yüksek hızlı şarj altyapısıyla kullanıcılarına sıra dışı bir elektrikli araç deneyimi sunuyor.
Kia EV3 ve Yeni EV6’nın tanıtıldığı lansmanda konuşan Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, “Sürdürülebilir bir dünya için elektrifikasyon konusunda sektörümüze liderlik eden markaların başında geliyoruz. Bunu hem küresel hem de ulusal ölçekte yapıyoruz. 2020 yılının sonunda açıkladığımız Plan S stratejisi kapsamında 2030 yılına kadar 14 elektrikli model geliştireceğimizi duyurmuştuk. EV6 ve EV9 bu strateji kapsamında geliştirilen ilk araçlar. EV3 ile tam elektrikli model sayımızı dörde yükselttik. Yaklaşık dört yıldır devam ettiğimiz dönüşüm yolculuğumuzu bugün EV3 ile taçlandırıyoruz” dedi.
Kia’nın elektrifikasyon sürecinde lider markalardan biri olduğunu söyleyen Ağyel şöyle konuştu:
“Küresel ölçekteki sıfır emisyon hedefleri için otomotiv sektörüne büyük sorumluluk düşüyor. Gezegenimizi korumak ve çocuklarımıza yaşanabilir bir gelecek bırakmak için elektrifikasyonun gücüne inanıyoruz. Kia, 2030 yılında küresel ölçekte 4,3 milyon adet araç satmayı ve toplam satışlarının yüzde 40’ını elektrikli araçlardan elde etmeyi hedefliyor. Kia Türkiye olarak bizler de, 2024 yılında toplam satışlarımızın yüzde 11’ini tam elektrikli araçlarımızdan elde ettik. Gelecek yıl ise toplam satışlarımızın yüzde 45’inin tam elektrikli modellerimizden sağlanacağını öngörüyoruz. Diğer bir deyişle, küresel hedefi beş yıl öncesinden yakalayacağız.”
772 KİLOMETRE MENZİL
EV3'ün 604 km WLTP menzili, şehir içi sürüş koşullarında kullanıldığında 772 km'ye kadar çıkıyor. i-Pedal teknolojisi ile direksiyon arkasındaki kulakçıklardan rejeneratif frenleme seviyesini ayarlayarak sürücüye fren pedalı kullanmadan sürüş esnekliği sunuluyor.
EV3'ün sadece 0,263 sürtünme katsayısına sahip aerodinamik tasarımı, verimliliği ve performansı üst düzeyde sunuyor. 400V hızlı şarj teknolojisi, EV3'ün 58,3 kWh batarya kapasitesine sahip versiyonu için 29 dakikada ve 81,4 kWh versiyonu için 31 dakikada %10'dan %80 seviyesine kadar bataryaları şarj etmeyi sağlıyor. Kia EV3'te yüksek verimli ısı pompasına da yer veriliyor.
TEKNOLOJİ VE RAHATLIK
Kia EV3'te 12,3 inçlik gösterge bilgi ve 12,3 inçlik multimedya ekranı ile klima kontrolüne özel 5,3 inçlik bir ekran bir araya getirilerek 3 modüllü ultra geniş panoramik bir ekran bulunuyor.
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK
Okyanuslarda ve nehirlerde biriken plastiği temizlemeye odaklanan sivil toplum kuruluşu The Ocean Cleanup ile yapılan iş birliği kapsamında, Pasifik Okyanusu'ndan toplanan atıklar geri dönüştürülerek EV3’ün iç mekan tasarımında kullanıldı. EV3, toplamda 28,5 kg geri dönüştürülmüş malzeme kullanıldı.
7 yıllık ortaklıkta Büyük Pasifik Çöp Alanı’ndan yaklaşık yarım milyon kilogram plastiğin çıkarılması hedefleniyor.
TÜRKİYE’DE SATIŞTA
Kia EV3, 58,3 kWh bataryaya sahip standart menzil ve 81,4 kWh bataryaya sahip uzun menzil seçenekleriyle 1.490.500 TL ve 1.920.500 TL arasında değişen fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
Yeni EV6 ise 63 kWh bataryaya sahip Elegance versiyonuyla, lansmana özel 1.920.500 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
KIA EV3 FİYAT LİSTESİ
- Kia EV3 Elegance Standard Range - 1.490.500 TL
- Kia EV3 Elegance Long Range - 1.640.500 TL
- Kia EV3 Prestige Long Range - 1.820.500 TL
- Kia EV3 GT-Line Long Range - 1.920.500 TL
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