Dünyanın en çok satan otomobili elektrikli oldu! 1.2 milyondan fazla satıldı...
Tesla, 2023 yılında 1,2 milyondan fazla Model Y sattı. Tesla'nın SUV'u bir yıl boyunca dünyanın en çok satan aracı oldu. Bu sayede yılın en çok satana aracı ilk kez bir elektrikli oldu.
Tesla Model Y'nin 2023 yılında dünyanın en çok satan otomobili olduğu ve ilk kez bir elektrikli aracın (EV) küresel otomobil satış listelerinde zirveye yerleştiği doğrulandı.
2021'DEN BU YANA...
2022'den beri satışta olan Model Y, Elon Musk'ın EV firmasının devam eden başarısına öncülük ederek, iki yıl üst üste İngiltere'nin en çok satan elektrikli otomobili olarak yerini aldı ve 2021'de Tesla Model 3 sedanın bıraktığı yerden devam etti.
TOYOTA'YI GERİDE BIRAKTI
Geçen yıl 1,2 milyondan fazla satılan Tesla'nın elektrikli aile SUV'u, 2022'nin liste başı olan hibrit Toyota RAV4 SUV gibi uzun süredir dünya çapında en çok satan otomobillerin yanı sıra tüm zamanların en çok satan otomobili Toyota Corolla'yı da geride bıraktı.
YARISI SUV
Bu veriler otomotiv endüstrisi istihbarat firması Jato Dynamics tarafından derlendi. Geçen yıl 151 ülkede toplam 78.32 milyon yeni otomobil satılırken, SUV'lar küresel satışların neredeyse yarısını oluşturdu.
En dikkat çeken nokta, Tesla'nın gelişmekte olan birçok pazarda var olmamasına rağmen Model Y'nin en üst sıradaki yerini korumayı başarması oldu. Jato Dynamic'in kıdemli analisti Felipe Munroz, Tesla'yı "gelişmiş dünya için üretilmiş bir marka" olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda bu pazarları hedefleyemese de gelişmekte olan pazarların gelecekte ek bir büyüme kaynağı olarak keşfedilmesi için potansiyel var."
YENİ MODEL Y NE ZAMAN ÇIKACAK?
Ayrıca Elon Musk kısa bir süre önce Model Y'nin güncellenmiş bir versiyonunun bu yıl sonundan önce gelmesini reddetmiş olsa da kod adı 'Juniper' olan yenilenmiş otomobilin, makyajlı Tesla Model 3 ile aynı yükseltmeleri içerecek şekilde önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi mümkün.
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