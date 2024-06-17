Dünyanın en çok satan otomobili elektrikli oldu! 1.2 milyondan fazla satıldı...

En dikkat çeken nokta, Tesla'nın gelişmekte olan birçok pazarda var olmamasına rağmen Model Y'nin en üst sıradaki yerini korumayı başarması oldu. Jato Dynamic'in kıdemli analisti Felipe Munroz, Tesla'yı "gelişmiş dünya için üretilmiş bir marka" olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı: