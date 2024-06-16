Fiat Professional, haziran ayına özel kredi ve nakit alım fırsatları

Yayınlanma: 16.06.2024 - 15:12

Güncelleme: 16.06.2024 - 15:12

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, yüzde 0 faizli kredi imkanı, araç fiyatının tamamına yüzde 2,99 kredi fırsatı ve nakit alımlarda fiyat avantajlarına kadar model bazında farklılaşan seçenekler sunuluyor.

Fiat'ın 754 bin 900 lira fiyatlı aracı olan Fiorino Eko LPG'ye haziran ayında peşinatsız, tamamına 12 ay ve yüzde 2,99 kredi ile sahip olunabiliyor. Tercihini faizsiz alımdan yana kullanmak isteyenler ise alternatif olarak 250 bin lira 12 ay yüzde 0 faiz seçeneğinden yararlanabiliyor.

Fiat Professional'ın Fiorino, Cargo ve Combi gövdelerinin dizel motor seçenekli versiyonlarında ise 200 bin liraya kadar 12 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi kullanım olanağı mevcut.

Yenilenen ve yeni ileri sürüş destek sistemleri, güvenlik öğeleri ve teknoloji özellikleriyle donatılan Fiat Doblo'ya ise 250 bin liraya 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı ile sahip olunabilirken Yeni Doblo Combi 1 milyon 64 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca kredi kampanyası yerine nakit alımı tercih edenler için 75 bin lira tutarında indirim sunuluyor.

Fiat Professional'ın ay sonuna dek sürecek satış kampanyasında Ulysse'de ise 150 bin lira nakit alım ile birlikte müşterilerinin alımlarını kolaylaştırabilmek için 300 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 2,99 faiz oranıyla kredi avantajlarından yararlanılabiliyor.

Scudo Van modellerine 1 milyon 82 bin 900 liradan başlayan fiyatlar ile sahip olunabilirken, 300 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 2,99 faiz oranı veya kredi kampanyası yerine nakit alımı tercih edenler için 75 bin lira indirim uygulanıyor.

1 milyon 211 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile sunulan Ducato ürün gamında ise 800 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 2,99 faiz oranıyla kredi kullanılabiliyor.