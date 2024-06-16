DS Automobiles'den haziran ayına özel fırsatlar: 850 bin lira kredi...

Yayınlanma: 16.06.2024 - 15:45

Güncelleme: 16.06.2024 - 15:45

Şirketten yapılan açıklamaya göre DS Automobiles'in haziran ayı teklifleri kapsamında, DS 7 Opera BlueHDi 130 ve şarj edilebilir hibrit motoru ile konfor ve verimliliği bir arada sunarken keyifli bir sürüş deneyimi sunan DS 7 OPÉRA E-TENSE 4X4 360 modelleri 900 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatlarıyla premium SUV sınıfında muhteşem konforu arayanları hedefliyor.

DS 7 Opera E-Tense 225 modeli, 800 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla satın alınabiliyor.

DS 7 Opera E-Tense 4X4 300 ve DS 7 Esprit De Voyage E-tense 4x4 300 modelleri ise 850 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla yeni bir DS sahibi olmak isteyenleri DS Store'lara bekliyor.