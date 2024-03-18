Elektrikli otomobil ile 4 kez dünyayı dolaştı: Menzil kaybını duyanlar inanamadı

ABD'de yaşayan bir kişi elektrikli kamyoneti Ford F-150'yi 150 bin kilometre kullandıktan sonra bataryadaki menzil kaybını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2024 Pazartesi, 16:32
Elektrikli otomobil ile 4 kez dünyayı dolaştı: Menzil kaybını duyanlar inanamadı

Elektrikli araçlar birkaç belirsizliği de beraberinde getiriyor; bunlardan biri de özellikle yüksek kilometre kullanımın ardından dayanıklılıkları. 2022 Ford F-150 Lightning sahibi bir kişi binlerce kilometrelik kullanımın ardından bazı bilgiler paylaştı.

Elektrikli otomobil ile 4 kez dünyayı dolaştı: Menzil kaybını duyanlar inanamadı

ELEKTRİKLİDEN MEMNUN

Otomobilin sahibi iki yıldan kısa bir süre içinde yaklaşık 150 bin kilometreye yakın yol kat etmesine rağmen, son derece olumlu bir deneyim yaşadığını bildiriyor. 

Elektrikli otomobil ile 4 kez dünyayı dolaştı: Menzil kaybını duyanlar inanamadı

MENZİL KAYBINI AÇIKLADI

Dünyanın çevresi (ekvator uzunluğu) 40 bin 75 km ve  150 bin kilometre yaklaşık olarak Dünya'nın çevresinde 4 kez tur atmaya eşdeğer. Etkileyici bir şekilde, 150 bin kilometre kullanılan elektrikli kamyonun aküsü yüzde 97'lik sağlık durumuyla oldukça iyi bir sonuç veriyor.

Elektrikli otomobil ile 4 kez dünyayı dolaştı: Menzil kaybını duyanlar inanamadı

BATARYA SAĞLIĞI

Bu önemli çünkü akü sağlığı büyük ölçüde motor sağlığına benziyor. İdeal düzeye yakın olmadığında, önemli dezavantajlara yol açabilir. Yaklaşık 150 bin kilometrede akü sağlığının yüzde 97'sini korumak, elektrikli araç (EV) sahipliğine daha fazla geçiş için ekstra bir neden olabilir. Bu, her zaman EV'lerle ilişkilendirilmeyen esnek bir aktarma organını ve güvenilirliği temsil ediyor.

Elektrikli otomobil ile 4 kez dünyayı dolaştı: Menzil kaybını duyanlar inanamadı

Azalan batarya sağlığı çoğunlukla azalan toplam menzil ile ilgilidir. Yanmalı motorlar da zaman içinde bozulma ve verimlilik kaybı yaşarlar, ancak elektrikli araçların sahip olduğu yakıt kısıtlamalarına sahip değildirler. Söz konusu F-150 Lightning'in sahibi Helium adlı bir F150LightningForum kullanıcısı ve iddiaya göre kamyonu oldukça zorlamışlar.

Elektrikli otomobil ile 4 kez dünyayı dolaştı: Menzil kaybını duyanlar inanamadı

YÜZDE 10 AYRINTISI

Kullanıcılar 150 bin kilometreden fazla yol boyunca çeşitli yolculuklar yapmış, dağlara tırmanmış, deniz seviyesinde sürüş yapmış ve çeşitli şarj istasyonlarını test etmişler. Şarj işleminin çoğu evde yapılmış ve mümkün olduğunca yüzde 100 şarj etmekten ya da kamyonun yüzde 10'un altına düşmesine izin vermekten kaçınmışlar.

Elektrikli otomobil ile 4 kez dünyayı dolaştı: Menzil kaybını duyanlar inanamadı

İyi bir planlamayla mevcut olduğunda seçici ücretsiz şarj yoluyla bir "kâr" elde ettiğini bildiriyor. Tüm bunlara rağmen, akü sağlığının yüzde 97'de olduğunu ve kamyonun hâlâ orijinal kapasitesinin yüzde 99'una kadar şarj olabileceğini söylüyor.

Elektrikli otomobil ile 4 kez dünyayı dolaştı: Menzil kaybını duyanlar inanamadı

DİĞER KULLANICILARDA DURUM NE?

İlginç bir şekilde, diğer forum kullanıcıları da kilometre sayacında çok daha az mil varken aynı akü sağlığı bozulmasına ulaştıklarını bildirdiler. Bununla birlikte Helium, bu sürücülerin akü sağlıkları konusunda Ford ile görüşmeleri gerektiğine inanıyor. Otomobil üreticisi, akünün orijinal kapasitesinin en az yüzde 70'ini (genel sağlıktan farklı olarak) 160 bin kilometre işaretine kadar korumasını garanti edeceğini özellikle belirtiyor.

Elektrikli otomobil ile 4 kez dünyayı dolaştı: Menzil kaybını duyanlar inanamadı

Sürücü bu tür bir kilometreye sahip ilk Lighting sahibi olabilir, ancak onun örneği otomatik olarak bir garanti değil. 

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