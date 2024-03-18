Elektrikli otomobil ile 4 kez dünyayı dolaştı: Menzil kaybını duyanlar inanamadı

BATARYA SAĞLIĞI

Bu önemli çünkü akü sağlığı büyük ölçüde motor sağlığına benziyor. İdeal düzeye yakın olmadığında, önemli dezavantajlara yol açabilir. Yaklaşık 150 bin kilometrede akü sağlığının yüzde 97'sini korumak, elektrikli araç (EV) sahipliğine daha fazla geçiş için ekstra bir neden olabilir. Bu, her zaman EV'lerle ilişkilendirilmeyen esnek bir aktarma organını ve güvenilirliği temsil ediyor.