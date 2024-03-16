Elektrikli Peugeot 208 Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatı açıklandı...

YENİ JANTLAR

Yeni jantlar, Peugeot'nun yeni tasarımının ana unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. 408'de sunulan çarpıcı jant tasarımlarıyla başlayan yaklaşım, markanın yeni modellerine de yayılıyor. Yeni 208'deki ön, yan ve arka isim logoları, yeni yazı karakterine ve yeni 'Bazalt Gri' rengine sahip. Arkada, Peugeot logosu, bagaj kapağının tüm genişliği boyunca tek başına duruyor. E-208 ise mavi ve beyaz olmak üzere iki tonlu bir 'E' logosu barındırıyor.