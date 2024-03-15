Avrupa'da 'Yılın Otomobili' seçilen Jeep Avenger'ı test ettik: İşte elektrikli modele dair tüm ayrıntılar...

Yayınlanma: 15.03.2024 - 17:52

Güncelleme: 15.03.2024 - 17:54

Jeep Avenger'ın nasıl bir otomobil olduğundan bahsetmeden önce ilk başta elektrikli otomobiller Türkiye için ne kadar uygun bu konuya değinmemiz gerekiyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Elektrikli modeller sessiz ve çevreci yapıları ile öne çıkarken aynı zamanda içten yanmalı motorlu araçlara oranla ani hızlanmalardaki başarıları ve çoğunlukla otomobillerin alt kısmında konumlandırılan bataryaları ile çevik bir karaktere bürünüyorlar. Ani hızlanma potansiyelleri ve ağırlık merkezlerinin batarya ile yere oldukça yakın olması özellikle sportif kullanımı öncelikli tutanların beğenisini kazanıyor.

Ayrıca sürüş için gerekli olan enerji için tüketim ise fosil yakıt tüketenlere oranla çok daha düşük.

Dezavantajları ise pek tabii ki şarj süreleri. Bu sorun ise otoparkı olup bu alana şarj istasyonu kurabilecek kullanıcılar için önem arz etmiyorken kamuya açık şarj istasyonlarını kullanacaklar için öne çıkıyor. Şarj istasyonlarında beklemenin yanı sıra buradaki ücretlendirme 100 kW hızlı şarj için ev elektriğine oranla ortalama yaklaşık 3 kat daha pahalı. Kısa sürede otomobili şarj etmek isteyenlerin bu farkı ödemesi gerekiyor.

JEEP AVENGER

Tekrar konumuzun başına yani Jeep Avenger'a dönersek bu model de elektrikliler içinde güçlü bir oyuncu. Avrupa'da yılın otomobili seçilen model B segmentinde yer alan bir SUV. Modelin uzunluğu 4.08 metre, genişliği 1.78 metre, yüksekliği ise 1.53 metre.

Direksiyon başında arka taraf haricinde görüş açıları iyi olan model sınıfının gerisinde kalmayıp arka taraftaki yolcular açısındansa yeterli seyahat alanı sağlayacak boyutlarda.

İç kısımda konsol tasarımı ve direksiyonun yapısı diğer bazı elektrikl modeller gibi fütüristik bir yapı ile bir otomobilden çok, başka bir şeyin içindeymişsiniz hissi uyandırmıyor. Modelde kullanabileceğiniz pek çok işlevi dokunmatik ekran üzerinden yapabiliyorken fiziksel tuşlara da yer veriliyor. Elektrikli otomobil üreticileri son dönemin trendi olarak fiziksel tuşları ortadan kaldırırken yan ayna ayarları bile artık konsol üzerindeki ekranlarda yapılmaya başlandı. Avenger bu trendi pek umursamayarak iyi yapmış. Ancak otomobilin iç kısmında ufak bir de eksiği var. O da otomobilin rengini siyah, yeşil sarı, bej, kırmızı gibi 8 farklı seçenek arasından belirleyebilirken iç kısmın renginin belirlenememesi. İç kısımda koltuklar ve konsol yalnızca sarı renkte sunuluyor. İç kısımda kullanılan bu renk; sarı, siyah ve beyaz gibi gövde renkleri ile uyum sağlayabilirken diğer renkler için uyumlu değil. Bu konuda Jeep'in Türkiye distribütörü TOFAŞ yetkililerinden iç kısımda farklı bir renk seçmek isteyenlerin bir süre daha beklemesi gerektiğini öğrendik.

ŞARJ SÜRESİ

Maksimum 100 kW ile şarj olabilen otomobilin bataryasıysa bu sayede yüzde 20'den 80'e 24 dakikada çıkabiliyor. 1 dakika şarj ile otomobil ortalama 10 km menzil sağlıyor. Otomobilin ortalama menzili ise 400 kilometre. Maksimum hıza da 150 km/sa.

Kullandığım süre içinde 100 kilometrede ortalama 20 kWh enerji tükettiğim otomobil evde şarj edilmesi durumunda bu değerlerle 44 Türk Lirası bedelle 100 kilometre katedebiliyor. Hızlı şarjda ise bu bedel 175 TL'ye çıkıyor. Jeep'in açıkladığı ortalama tüketim ise 15.4 kWh. Benim ifade ettiğim 20 kWh tüketimin çok daha üzerine çıkabilir mi diye düşünenler içinse rahatlıkla zor olduğunu söyleyebilirim.

TAMAMEN SESSİZ

Elektrikli modeller sessiz yapısı ile bilinirken hiç ses çıkarmıyor da değiller. Çoğu modelde cılız da olsa elektrikli motorun sesi duyulurken Jeep Avenger yalıtımı ile bu sesi de neredeyse hiç duyurmuyor. Diğer modellerden ayrıldığı en önemli özelliği ise 6 farklı sürüş modu. Modeli rakipleri arasında incelediğimizde sürüş modları ile kamp ve doğa seyahetlerindeki sürüş performansı ile öne çıkıyor. Dört çeker elektrikli modeller oldukça pahalıyken önden çekişli Jeep Avenger çamurlu ve kum yollarda sürüş yapabilmenize imkân sağlıyor.

Bir diğer beğenimi kazan unsur ise B modu oldu. Otombil ile D tuşuna ikinci kez basarak B moduna geçiş sağlanıyor. Bu mod ile otomobil sürüş sırasında hem daha az enerji harcıyor hem de ani olmayan yavaşlamalarda fren pedalına basmanıza gerek kalmıyor. Bu modu içten yanmalı motorlu araç kullananlar için şöyle anlatabilirim: Düşük vites ve yüksek devirle yol alırken ayağınızı gaz pedalından çektiğinizde aracın yaptığı motor freni ile benzer bir yavaşlama söz konusu.

SONUÇ

Genel olarak değerlendirdiğimizde Jeep Avenger segmentinde güçlü bir rakip. Kamp ve doğada kullanım özellikleri ile elektrikli B SUV'lar içinde şu anda rakipsiz diyebiliriz. Rahat kullanımı ve elektrikli olmayan otomobillerden alışık olduğumuz yalın iç tasarımı ile ilk defa elektrikli bir otomobil almak isteyenler için de iyi bir seçenek. Otomobilde beğenmediklerimse ilk olarak iç kısımda renk tercihi yapamamak ve 'Yılın Otomobili' seçilmesi ile oluşan beklentimin altında kalan iç kısımdaki malzeme kalitesi.

JEEP AVENGER FİYAT

Jeep Avenger Electric'in fiyatı Türkiye'deki tek donanım paketi Summit ile şu anda 1 milyon 729 bin TL.