En başarılı SUV belli oldu! İşte o model...

HYUNDAI KONA İKİNCİ

Hyundai'nin tüm ürün gamında genel olarak güçlü bir performans artışı elde edilirken aynı zamanda B-SUV segmentindeki Kona da kendi sınıfında ikinci sırayı aldı ve çeşitli kategorilerde önemli başarılar gösterdi. Hyundai, böylelikle otomobil markası olarak ana otomobil üreticileri arasında üç basamak yükselerek dördüncü sıraya yerleşti.