Büyük kamyon üreticileri hidrojene güveniyor: İçten yanmalı motorlar değişiyor...

Yayınlanma: 01.08.2024 - 16:55

Güncelleme: 01.08.2024 - 16:55

Küresel kamyon üretim endüstrisi sıfır emisyona ulaşmak için karmaşık bir dengeleme hareketiyle karşı karşıya. Elektrikli bataryalar uzun mesafeli yük operasyonları için çok ağır ve şarj edilmeleri uzun sürüyor. Elektrik üretmek için hidrojen yakıt hücreleri kullanmak kamyonların ağırlığını azaltır ve menzilini uzatır, ancak şirketlerin yeni kamyon sistemleri tasarlaması gerektiğinden bu teknolojiye geçmek pahalıdır.

Büyük kamyon markalarının yöneticileri ve tedarikçileri, bu nedenle daha hızlı ve ucuz bir çözüm olarak hidrojen yanmalı motorlar geliştirmeye odaklandıklarını ve bunun Almanya gibi ülkeler için yıllardır önemli bir ekonomik motor olan mevcut üretim hatlarına dayanabileceğini söyledi.

Kamyon üreticileri akü ve yakıt hücresi seçeneklerine yöneldikçe, motor üretim tesislerindeki binlerce işin ne olacağına dair endişeler de artıyor.

'KULLANILABİLİR HALE GELİR GELMEZ...'

Volkswagen'in bir parçası olan MAN Truck & Bus SE'nin motor bölümünün satıştan sorumlu başkan yardımcısı Reiner Roessner, yenilenebilir kaynaklardan üretilen yeşil hidrojen henüz yaygın olarak bulunmasa bile, "Herkes bunun üzerinde çalışıyor. Hidrojen kullanılabilir hale gelir gelmez, hidrojen yakma talebi de artacaktır" dedi.

MAN, ilk pilot projesinde önümüzdeki yıl Avrupalı müşterilerine filolarında test etmeleri için hidrojenle çalışan motorlara sahip yaklaşık 200 kamyon teslim edecek ve bu da seri üretime giden yolda önemli bir adım olacak.

Kamyon üreticileri, farklı araç tipleri ve kullanımları için her iki teknolojinin yan yana var olması için yer olduğunu söyledikleri için hidrojen yakıt hücrelerini geliştirmeye yatırım yapmaya devam ediyor.

2026'DAN İTİBAREN BAŞLIYOR

İsveçli kamyon üreticisi Volvo AB "bu on yılın ikinci yarısında ticari olarak kullanılabilir" hidrojen yakıt hücreli kamyonlara sahip olacağını söylerken, 2026'dan itibaren hidrojen yanmalı motor modellerinin müşteri testlerini planlıyor.

Baş teknoloji sorumlusu Lars Stenqvist, hidrojen yanmalı motorların Volvo'nun satışlarının "çoğunluğunu oluşturmayacağını ancak önemli bir hacim olacak" dedi.

Vancouver merkezli Westport Yakıt Sistemleri'nin ağır hizmet araçlarından sorumlu başkan yardımcısı Anders Johansson, şirketinin Avrupa'da doğalgaz veya biyogazla çalışan ve hidrojene kolayca uyarlanabilen 6.000 içten yanmalı motorlu kamyon için yakıt ikmal sistemleri sağladığını söyledi.

Teknoloji nispeten olgunlaşmış olsa da üstesinden gelinmesi gereken zorluklar var.

Yakıt hücrelerinin aksine, bir motorda hidrojen yakmak bazı zararlı emisyonlar üretebilir ve ana tedarikçi Bosch'un mühendislikten sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Michael Krueger, bunun için bir filtre gerekeceğini söyledi.

YÜZDE 1 DİZEL KULLANIYOR!

Westport'un motor sistemi şu anda hidrojeni ateşlemek için %1 oranında dizel kullanıyor ve Johansson bu oranın azaltılacağını ve sonunda karbonsuz bir yakıtla değiştirileceğini söyledi.

Ayrıca, hidrojen kamyonlarının dizel için kullanılanlardan daha büyük basınçlı tanklara ihtiyacı var, bu nedenle Münih merkezli startup Keyou gibi firmalar bunları küçültmek için farklı şekiller üzerinde çalışıyor. Hidrojen son derece yanıcı bir gaz olduğu için tankların her koşulda güvenli olması gerekiyor.

Hidrojen yanmalı motorlar ve yakıt hücreleri için açık ara en büyük sorun yeşil hidrojenin az bulunmasıdır.

YEŞİL HİDROJEN

Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, Daimler gibi kamyon üreticileri ve BP gibi enerji devleriyle birlikte yeşil hidrojen projelerini finanse ediyor. Ancak hidrojenin yaygınlaştırılması yavaş ilerliyor ve yeterli yakıt altyapısının oluşturulması yıllar alacak.

Zorluklara rağmen, Bosch ve Cummins gibi büyük tedarikçiler, kamyon üreticilerinin hidrojen yanmalı motoru benimsediklerini çünkü zaten teknolojiye adanmış fabrikaları ve tedarik zincirleri olduğunu söylüyor.