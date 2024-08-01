BMW kârında büyük düşüş! Çin'deki sıkıntılar baş gösterdi...

Yayınlanma: 01.08.2024 - 18:00

Güncelleme: 01.08.2024 - 18:00

BMW ikinci çeyrekte ana otomotiv segmentinde beklenenden daha düşük bir kar marjı bildirerek, artan rekabet ve Çin'deki zayıf talebin sektör üzerindeki baskısı nedeniyle hisselerini vurdu.

Alman otomobil üreticisinin otomobil segmentindeki faiz ve vergi öncesi kâr (EBIT) marjı, geçen yılın aynı dönemindeki %9,2'den %8,4'e düştü ve şirket tarafından derlenen bir konsensüse göre analistler tarafından beklenen %8,7'nin altında kaldı.

BMW ve benzerleri, yerel otomobil üreticilerinin daha düşük maliyetli elektrikli araçlarla pay kazandığı ve Avrupalı rakiplerini fiyatları düşürmeye zorladığı kilit pazarları Çin'de baskı altında.

SATIŞLAR DÜŞTÜ

Münih merkezli otomobil üreticisi, yılın ilk altı ayında Çin satışlarında %4'lük bir düşüş yaşadı ancak bölgede Volkswagen ve Mercedes'ten daha iyi performans gösterdi.

BMW yaptığı açıklamada Çin'deki ekonomik durumun üçüncü çeyrekte istikrara kavuşmasını beklediğini belirtti.

Çin'den Avrupa Birliği'ne ve bazı ABD eyaletlerine kadar uzanan yasal düzenlemeler önümüzdeki on yılın ortasından itibaren fosil yakıt yayan yeni otomobillerin satışını yasaklamaya başlayacağından, otomobil üreticileri elektrikli araç tekliflerini artırma baskısı altında.

Model yenilemelerine yaptığı yoğun yatırım ikinci çeyrek sonuçlarını da olumsuz etkileyen BMW, tamamen elektrikli modellerine olan güçlü taleple rakiplerinden ayrışıyor.

CEO Oliver Zipse yatırımcılara yaptığı bir konuşmada "Bize göre e-mobilite geleceğin temel tahrik teknolojisi ve birincil büyüme itici gücümüz olmaya devam edecek" dedi ve BMW'nin dünyanın en büyük üçüncü elektrikli araba üreticisi olduğunu sözlerine ekledi.

ELEKTRİKLİLER İLE İDDİALI

BMW ve daha küçük markaları Mini ve Rolls-Royce, 2024'ün ilk yarısında tamamen elektrikli otomobil satışlarını dörtte bir oranında artırarak 190 binin biraz üzerine çıkardı.

Otomotiv sektöründeki daha geniş yapısal zorluklara işaret eden finans şefi Walter Mertl, BMW'nin tedarik zincirinde ek destek talepleri gördüğünü söyledi.

Mertl, grubun jeopolitik ve makroekonomik durumun kötüleşmediği varsayımıyla vergi öncesi kazançlarda hafif bir düşüşe işaret ederek 2024 yılı için beklentilerini koruduğunu söyledi.

Şirketin otomobil segmentindeki EBIT marjı (faiz ve vergi öncesi kâr) için tüm yıl hedef aralığı %8-10'dur.