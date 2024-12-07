Hyundai Staria'nın hibrit modeli satışa sunuldu! Fiyatı ve teknik özellikleri açıklandı

Yayınlanma: 07.12.2024 - 13:32

Güncelleme: 07.12.2024 - 13:32

Hyundai, MPV modeli Staria'nın hibrit versiyonunu Türkiye pazarına sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1,6 litrelik T-GDI benzinli motor ve 1,49 kWh'lık bataryanın kombinasyonu ile çalışan araç, toplamda 225 beygir güç ve 367 nm tork üretiyor.

Çevreci ve teknolojik yapısıyla hibrit Staria, hem bireysel hem de ticari kullanıcılara hitap ediyor.

Yeni hibrit sistem, Hyundai'nin çevre dostu mobilite yaklaşımını yansıtıyor. Tork konvertörlü 6 ileri otomatik şanzıman ile donatılan araç, sınıfında hem performansı hem de verimliliğiyle iddialı bir seçenek olarak dikkati çekiyor.

HYUNDAI STARIA YAKIT TÜKETİMİ

Yakıt tüketimi ortalama 7,6 litre olarak belirtilen araç, çevre dostu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Staria, 'Salon' konseptli tasarımıyla geniş iç mekan ve lüks bir deneyim vadediyor. Alçak omuz çizgisi ve yüksek tavan tasarımı sayesinde ferahlık artırılırken, elektrikli kayar kapılar ve ayarlanabilir bagaj kapağı ile günlük kullanım kolaylaştırılıyor.

Araçta 9 kişilik oturma kapasitesi bulunurken, koltuk düzeni kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebiliyor. Modern teknoloji unsurları arasında 'Kablosuz Akıllı Telefon Şarj Sistemi', 'USB Type-C Girişleri' ve 'Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi' yer alıyor.

HYUNDAI STARIA 10,25 İNÇ EKRAN

Staria Hibrit, segmentinde fark yaratan ileri teknoloji ve güvenlik donanımlarıyla donatılırken, 10,25 inç dokunmatik bilgi eğlence ekranı, 'Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (SCC)', 'Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA)' ve 'Şerit Takip Asistanı (LFA)' gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Ayrıca araçta, 'Elektronik Vites Paneli (SBW)' ve 'Dur-Kalk Özellikli Hız Sabitleme Sistemi' gibi yenilikçi sürüş destek sistemleri de bulunuyor.

Staria'nın tasarımı, aerodinamik unsurları şık bir görsellikle birleştiriyor. LED aydınlatmalar, aracın ön ve arka tasarımını tamamlayarak dikkat çekici bir görünüm sunuyor. Modelde, dört farklı dış renk seçeneği sunuluyor.

HYUNDAI STARIA FİYATI

Öte yandan, Türkiye'de 'Elite' donanım seviyesi ve 4x2 çekiş sistemiyle satışa sunulan Hyundai Staria Hibrit'in fiyatı, 1 milyon 895 bin lira olarak açıklandı.