Fiat 2024 Mart ayı fiyat listesi: 814 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla tüm Fiat modelleri...
Fiat 2024 Mart ayı fiyat listesi yayımlandı. Listede en uygun model 814 bin 900 TL fiyatıyla Egea sedan oldu.
16 Mart 2024 tarihli listelere göre Fiat modellerinin fiyatları şöyle oldu...
2023 model Fiat Egea sedan tavsiye edilen kampanyalı fiyatı:
Easy 1.4 Fire 95 HP - 814 bin 900 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP - 993 bin 900 TL
Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT - 1 milyon 130 bin 900 TL
Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT - 1 milyon 262 bin 900 TL
2024 model Fiat Egea sedan tavsiye edilen kampanyalı fiyatı:
Easy 1.4 Fire 95 HP - 939 bin 900 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP - 1 milyon 113 bin 900 TL
Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT - 1 milyon 275 bin 900 TL
Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT- 1 milyon 407 bin 900 TL
2023 model Fiat Egea cross tavsiye edilen kampanyalı fiyatı:
Street 1.4 Fire 95 HP - 897 bin 900 TL
Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT - 1 milyon 186 bin 900 TL
Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT- 1 milyon 318 bin 900 TL
2024 model Fiat Egea cross tavsiye edilen kampanyalı fiyatı:
Street 1.4 Fire 95 HP - 1 milyon 22 bin 900 TL
Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT - 1 milyon 331 bin 900 TL
Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT- 1 milyon 453 bin 900 TL
2023 model Fiat Egea cross wagon tavsiye edilen kampanyalı fiyatı:
Lounge 1.0 Firefly 100 HP - 1 milyon 131 bin 900 TL
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT- 1 milyon 420 bin 900 TL
2024 model Fiat Egea cross wagon tavsiye edilen kampanyalı fiyatı:
Lounge 1.0 Firefly 100 HP - 1 milyon 281 bin 900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT - 1 milyon 398 bin 900 TL
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT- 1 milyon 575 bin 900 TL
2023 model Fiat Panda tavsiye edilen kampanyalı fiyatı:
City 1.0 80 Hp Hybrid - 830 bin 900 TL
Cross 4x2 1.0 70 HP Hybrid - 887 bin 900 TL
2023 model Fiat 500 tavsiye edilen kampanyalı fiyatı:
HB Dolcevita 1.0 70 HP Hybrid - 997 bin 900 TL
Cabrio Dolcevita 1.0 70 HP Hybrid - 1 milyon 111 bin 900 TL
2023 model Fiat 500e tavsiye edilen kampanyalı fiyatı:
500e HB La Prima by Bocelli 42kWh - 1 milyon 425 bin 900 TL
500e 3+1 La Prima by Bocelli 42kWh - 1 milyon 425 bin 900 TL
500e Cabrio La Prima by Bocelli 42kWh - 1 milyon 425 bin 900 TL
2023 model Fiat 500X tavsiye edilen kampanyalı fiyatı:
500X Cross Plus 1.5 Hibrit 130 HP AT E6.4 - 1 milyon 517 bin 900 TL
500X Soft Top 1.5 Hibrit 130 HP AT E6.4 - 1 milyon 517 bin 900 TL
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