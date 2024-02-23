FIAT SEKİZİNCİ ÖDÜLÜNÜ ALDI

Açıklamaya göre, 600e'nin okuyucular tarafından ''2024 Yılının Yeni Otomobili'' seçilmesiyle birlikte FIAT, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Marka böylelikle, 2000'den bu yana her yıl gerçekleştirilen Quattroruote ödüllerinde sekizinci kez ödül almayı başardı.