Fiat Grande Panda Türkiye'ye geliyor: Hibrit ve elektrikli motor seçenekleri...
Fiat Grande Panda Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor. Grande Panda, elektikli ve hibrit olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle tercih edilebiliyor.
Fiat'ın yeni küresel modeli Grande Panda'nın, elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle yaz aylarında Türkiye'de satışa sunulması hedefleniyor.
B SEGMENTİDE LİDER
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat markasının Avrupa genelinde 23 milyondan fazla otomobil satarak uzun yıllar liderlik ettiği B segmentini hedefleyen modeli 'Grande Panda' dünya yollarına çıkmaya hazırlanıyor.
İKONİK PANDA
Fiat'ın Stellantis grubundaki konumunu temsil eden ve Torino'daki Fiat Centro Stile'de (Fiat Tasarım Merkezi) tasarlanan Grande Panda, 1980'lerin ikonik Panda modelinden ilham alarak geliştirildi. Türkiye'de yaz aylarında satışa sunulması hedeflenen Grande Panda, elektikli ve hibrit olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle tercih edilebiliyor.
'AİLE ARACI'
Grande Panda, Stellantis'in Smart Car Platformu üzerinde inşa edilen ilk Fiat modeli olma özelliğini taşıyor. Gelecek yıllarda satışa sunulacak olan yeni bir ailenin öncüsü konumundaki bu yeni 'aile aracı' farklı pazarlardan müşterileri ihtiyaç ve beklentilerine yanıt veren esnek, çok yönlü ve çok enerjili platformu sayesinde sosyal bir öneme de sahip.
Fiat gelecek yıllarda satışa sunulacak olan küresel model ailesini, dünyanın her bölgesinde kullanılabilecek, çok yönlü ve çok enerjili Smart Car platformu üzerinde üretecek.
FIAT GRANDE PANDA BOYUTLARI
1980'li yılların Panda'sı, ikonik özelliklere ve Torino'daki Centro Stile'nin İtalyan imzasıyla havalı bir karaktere sahip 'Grande Panda' ile ikinci bir yaşama kavuşuyor.
Fiat Grande Panda'nın boyutları şöyle:
Uzunluk: 3,99 metre
Genişlik: 1,76 metre genişliği (aynalar olmadan)
Yükseklik: 1,57 metre
İtalyan tasarımı, aracın sağlamlığını vurgulayan çamurluk kavislerinden gümüş renkli arka ve ön koruma plakalarına kadar yumuşak hatlarla bezeli yüzeylerinde kendini gösteriyor.
Aracın kapılarındaki 3D markalı, hafif kabartmalı 'PANDA' ve 'Fiat' marka harfleri gibi detaylar, Fiat'ın köklerini teyit eden tasarım unsurları arasında yer alıyor. Buna ek olarak, C sütunundaki modern Fiat logosundan ve Fiat şeritlerinden geçen merceksi baskı şaşırtıcı bir etki yaratıyor. Yazılar ayrıca arkada Panda'nın üç boyutlu harflerini gösteren parlak siyah bir çerçevede ve önde Fiat logosuyla birlikte yer alıyor.
FIAT GRANDE PANDA RENK SEÇENEKLERİ
Grande Panda, Fiat'ın yeni gri renkli otomobil üretmeme inisiyatifi 'No Grey'e paralel olarak, İtalyanların renkli yaşam tarzını ve Fiat DNA'sını yansıtan yedi farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.
Grande Panda'nın tasarımda özgün ve ayırt edici bir özellik olarak, PXL LED'ler öne çıkıyor. Otomobilde üst ızgaranın ortasından far grubuna kadar uzanan bir dizi piksel, 1980'lerin ikonik video oyunu ve Fiat markasının sembol üretim tesisi olan Lingotto binasının tasarımını çağrıştırıyor.
FIAT GRANDE PANDA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Fiat'ın yeni ürün ailesinin ilk üyesi elektrikli ve hibrit versiyonlarla satışa sunuluyor. Grande Panda'nın elektrikli versiyonuyla Fiat, temel değerlerinden biri olan ekonomikliğe daha fazla öncelik veriyor. Yeni elektrikli model, ulaşılabilir fiyatlı bir araç olarak öne çıkıyor. 44 kWh batarya ve 83 kW e-motor (113 HP) ile elektrikli Grande Panda, 320 kilometre menziliyle (WLTP kombine çevrim) günlük kullanım ve hafta sonu kaçamakları için mükemmel bir seçenek olarak öne çıkıyor.
FIAT GRANDE PANDA 0-100 KM/SA
Elektrikli Grande Panda, 132 kilometre/saa maksimum hız ve 4,2 saniyede 0-50 kilometre/saat hızlanma (11 saniyede 0-100 km/s) değerlerine sahip. Yeni küresel model, ön tarafında (arka şarj portuna ek olarak) 7 kW'a kadar şarj edebilen ve şarj seviyesini 4 saat 20 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e tamamlayan entegre bir AC geri çekilebilir kabloyla donatıldı.
FIAT GRANDE PANDA ŞARJ SÜRESİ
Geri çekilebilir kablo düzeneğine alternatif olarak, müşteri tercihine veya özel pazar gereksinimlerine bağlı olarak, yüzde 20'den yüzde 80'e 2 saat 50 dakika şarj süresiyle sadece arka 11 kW şarj portu tercih edilebiliyor. Arkada, her iki çözüm için de 100 kW şarj gücü sunan ve bir şarjı sadece 27 dakikada tamamlayan standart bir DC hızlı şarj portu bulunuyor.
FIAT GRANDE PANDA HİBRİT
Hibrit versiyon ise turbo 1.2 litre, 3 silindirli motor, 100 HP, 48 volt Li-ion batarya ve 21 kW e-motor, invertör ve şanzıman merkezi ünitesini içeren 6 vitesli elektrikli çift kavramalı şanzımanla (eDCT) donatıldı. Tüm bu bileşenler sinerji içinde çalışarak Grande Panda'nın performansını bir üst seviyeye taşıyor. İlave elektrik gücü, düşük devirlerde ve hızlanma sırasında esnekliği artırarak yumuşak ve sessiz bir kalkışın yanı sıra hassas geçişler sağlıyor. Ayrıca, bu teknoloji frenleme sırasında enerjinin geri kazanılmasına imkan veriyor.
Fiat'ın sürdürülebilirlik alanında otomotiv endüstrisindeki öncü rolünü daha da pekiştiren Grande Panda, üretiminde kullanılan sürdürülebilir malzemeler sayesinde kullanıcılarına çevre dostu ve etik bir mobilite çözümünü tercih etme olanağı sunuyor.
Üretilen her Grande Panda'da geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılıyor. Fiat, otomotiv endüstrisi için bir ilk olarak, geri kazanım ve geri dönüşümde çok önemli bir rol oynuyor. Araç başına kullanılan 140 içecek karton şişesinin her biri yüzde 80 karton ve yüzde 20 geri dönüştürülemeyen plastik ve alüminyumdan oluşuyor ve genellikle geri dönüşüm sırasında atılıyor. Fiat, her bir Grande Panda için tam olarak bu yüzde 20'lik kısmı geri kazanarak araç içi mavi plastik parçaları üretiyor. Bu ekolojik sürecin etkisi ise alüminyumun plastik mavi detaylarda yarattığı parıltılı etki ile çok net fark ediliyor.
BAMBU GÖSTERGE PANELİ
Ayrıca, Grande Panda La Prima versiyonunda, gösterge paneli kaplamasını oluşturmak üzere gerçek bambu lifleri içeren özel bir tekstil olan 'BAMBOX Bamboo Fiber Tex' kullanarak otomotiv endüstrisinde bir başka kilometre taşına daha imza atılıyor. La Prima donanımdaki gösterge paneli, Grande Panda için özel olarak yaratılan ve sadece dış görünüşüyle anımsatmanın ötesinde, dokusuyla da bambu özellikli bir tekstil bileşimiyle kaplanıyor ve kaplamanın yüzde 33'ü gerçek ve saf bambu liflerinden oluşuyor.
FIAT GRANDE PANDA DONANIMLARI
Grande Panda'nın elektrikli versiyonu dünya pazarlarına, Grande Panda La Prima ve RED isimli iki farklı konfigürasyonda sunuluyor. Hibrit versiyonda ise POP, ICON ve LA PRIMA donanım seçenekleri bulunuyor. Grande Panda’nın POP donanım seviyesinde; ADAS, manuel klima, 10' gösterge paneli, otomatik eDCT, Elektrikli Park Freni ve sürücüler için eğlence amaçlı, özel akıllı telefon istasyonu aracılığıyla bağlantılı hizmetler standart olarak yer alıyor.
Ayrıca, NFC teknolojisiyle donatılmış Autolaunch, telefonun istasyon üzerine konmasıyla etkinleştiriliyor ve gösterge panelinde bulunan Home düğmesine basılarak kullanıcının ana ekrana veya uygulama arayüzüne hızlı bir şekilde dönmesi sağlanıyor.
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