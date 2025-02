Fiat Grande Panda Türkiye'ye geliyor: Hibrit ve elektrikli motor seçenekleri...

Üretilen her Grande Panda'da geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılıyor. Fiat, otomotiv endüstrisi için bir ilk olarak, geri kazanım ve geri dönüşümde çok önemli bir rol oynuyor. Araç başına kullanılan 140 içecek karton şişesinin her biri yüzde 80 karton ve yüzde 20 geri dönüştürülemeyen plastik ve alüminyumdan oluşuyor ve genellikle geri dönüşüm sırasında atılıyor. Fiat, her bir Grande Panda için tam olarak bu yüzde 20'lik kısmı geri kazanarak araç içi mavi plastik parçaları üretiyor. Bu ekolojik sürecin etkisi ise alüminyumun plastik mavi detaylarda yarattığı parıltılı etki ile çok net fark ediliyor.