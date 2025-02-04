Kanada'dan ABD'ye sert karşılık: Yüzde 25 gümrük vergisi kararı açıklandı...

Yayınlanma: 04.02.2025 - 17:57

Güncelleme: 04.02.2025 - 17:57

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada'dan ABD'ye gelen mallara %25 gümrük vergisi uygulayarak yeni ticaret gerilimlerinin fitilini ateşledi.

Kanada, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerine, araçlar da dahil olmak üzere bazı ABD ürünlerine kendi gümrük vergilerini uygulayarak yanıt vermekte gecikmedi.

Bu tarifelerden bazıları 4 Şubat'ta yürürlüğe girerken, tüm binek araçlara (hem gazla çalışan hem de elektrikli) yönelik olanlar da dahil olmak üzere diğerleri, bir son dakika anlaşması rotayı değiştirmezse yaklaşık üç hafta içinde uygulamaya konulacak.

Trump aslında mevcut ABD-Meksika-Kanada ticaret anlaşmasını (USMCA) ilk döneminde imzalamıştı. Şimdi ise bu yeni gümrük vergilerinin, sınır komşusu ülkelerin ABD'ye yönelik uyuşturucu kaçakçılığına karşı önlem almamasının bir sonucu olduğunu iddia ediyor. Oysa Kanada'ya göre, “ABD'ye giren fentanil ve yasadışı geçişlerin yüzde 1'inden azı Kanada'dan geliyor.”

MİSİLLEME GECİKMEDİ

Trump'ın hamlelerinin bir sonucu olarak Kanada hükümeti misilleme yapıyor. Pazar günü şu açıklama yayımlandı:

“Kanada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kanada mallarına haksız ve makul olmayan gümrük vergileri uygulamasına seyirci kalmayacaktır. Buna karşılık olarak 155 milyar dolar değerinde ithal ABD ürününe yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağız. Kanada'nın çıkarlarını koruyacak, işçilerimizi ve sektörlerimizi destekleyeceğiz.”

Kanada'dan gelen bu korumanın bir kısmı, 18 Şubat'tan itibaren üretim araçlarına gümrük vergisi şeklinde geliyor. Tarifeleri ihracatçıların değil ithalatçıların ödediğini belirtmek önemlidir. Dolayısıyla bu durumda, yeni tarife kapsamındaki Amerikan yapımı ürünleri ithal etmek isteyen Kanadalı şirketler, bunlar için yüzde 25 daha fazla ödeyecek. Birçok durumda, tarifeyi ödeyen kuruluş daha sonra bu tarifenin maliyetini tüketiciye yansıtmakta.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜ NASIL ETKİLEYECEK?

Bunun otomobil üreticileri üzerindeki etkisi devasa boyutlarda olabilir. Birçoğu, otomobilin kendisi üretim bandından çıkmadan önce parçaları sınır ötesine taşıyor. Bir anlamda, bu şekilde üretilen otomobiller birden fazla kez gümrük vergisiyle karşı karşıya kalabilir. Otomobil endüstrisinde fiyatlar büyük ölçüde artacağından, Kanada'da elektrikli araçların benimsenmesinin yavaşlaması bekleniyor.

Yine, ilk tarife seti 4 Şubat'ta yürürlüğe girerken meyve suyu, viski, giyim eşyası ve motosiklet gibi ürünleri de içeriyor. İkinci set ise 18 Şubat'ta yürürlüğe girecek ve otomobil, çelik, havacılık ürünleri ve daha fazlasını içerecek.