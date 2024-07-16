Fiat yenilenen Scudo ve Ulysse modellerini satışa sundu: Dizel otomatik! Temmuz kampanyası...

Scudo Combimix, önde 3 ve arkada da 3 koltuk olmak üzere 6 kişilik taşıma kapasitesi sunuyor. Üstün manevra kabiliyeti ve konforlu sürüş pozisyonu ile otomobil rahatlığı ve pratikliği sağlayan Scudo Combimix’te çift sürgülü kapı standart olarak yer alıyor.

Scudo Van 5,31 metre uzunluğa, 1,94 metre yüksekliğe ve 1,92 m'lik genişliğe sahip. Yeni Scudo'nun sürgülü yan kapısı ise 935 mm'lik genişliğe sahip. Taşıma kapasitesi ise 1.3 ton.