Fiat yenilenen Scudo ve Ulysse modellerini satışa sundu: Dizel otomatik! Temmuz kampanyası...
Yeni Doblo ve Ducato’nun ardından, yenilenen Scudo ve Ulysse modelleri de Türkiye’de satışa sunuldu.
Yeni Scudo her iki versiyonunda da yenilenmiş ön yüzü ve yeni ön ızgarası, Fiat Professional ürün ailesiyle özdeşleşen özel ön farları ve yeni Fiat logosuyla dikkat çekiyor.
Yeni Scudo, yenilenmiş tasarımı, artırılmış verimliliği, son teknoloji bağlantı özellikleri ve ileri sürüş yardımcılarıyla ticari araç kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırırken ve önceki nesillerinde sunduğu sağlamlığı, çok yönlülüğü ve sürüş keyfini korumaya devam ediyor.
Scudo’nun kabini içinde, ön konsoldaki değişiklikler öne çıkıyor. Scudo Van’da 5 inç siyah-beyaz dijital göstergeler ve 5 inç dokunmatik ekran standart olarak yer alırken; 10 inç dijital renkli gösterge paneli, 10 inç dokunmatik ekran ve geri görüş kamerası teknoloji paketi ile alınabiliyor. Scudo Combimix’te standart olarak 10 inç dijital renkli gösterge paneli, 10 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi ve geri görüş kamerası standart olarak bulunuyor. Tüm modellerde yeni tasarıma sahip çok fonksiyonlu direksiyon yer alıyor.
Scudo Combimix, önde 3 ve arkada da 3 koltuk olmak üzere 6 kişilik taşıma kapasitesi sunuyor. Üstün manevra kabiliyeti ve konforlu sürüş pozisyonu ile otomobil rahatlığı ve pratikliği sağlayan Scudo Combimix’te çift sürgülü kapı standart olarak yer alıyor.
Scudo Van 5,31 metre uzunluğa, 1,94 metre yüksekliğe ve 1,92 m'lik genişliğe sahip. Yeni Scudo'nun sürgülü yan kapısı ise 935 mm'lik genişliğe sahip. Taşıma kapasitesi ise 1.3 ton.
Yenilenen Scudo modelinde yüksek verimliliğe sahip 2.0 litre dizel ve yüzde 100 elektrikli motor seçenekleri yer alıyor. 6 ileri manuel şanzıman ile eşleştirilen 2.0 litrelik dizel motor, 145 HP motor gücü ve 340 Nm torkuyla yüksek taşıma kapasitesini destekliyor. Scudo dizel motor WLTP ölçümlerine göre birleşik 6.9 lt/100 km ile düşük tüketim değerine sahip. Elektrikli E-Scudo ise 75 kWh batarya kapasitesi ile 100 HP güç ve 360 kilometreye varan menzil sağlıyor.
Yeni Scudo, tüm yolculuklarda en üst düzeyde konfor ve güvenlik sağlamayı amaçlayan standart Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri ile donatıldı. Bu özellikler arasında Çarpışma Uyarısı ve Acil Durum Fren Sistemi (AEBS), Trafik İşareti Tanıma, Yorgunluk Uyarı Sistemi, Şerit Takip Sistemi ve Akıllı Hız Asistanı bulunuyor.
Fiat Ulysse, üst düzey konforu ve geniş iç hacmi ile özel taşımacılık ve transfer yapan sektörler ile geniş ailelerin tüm seyahat beklentilerini en üst düzeyde karşılıyor.
Ulysse’de güncellenen kabin tüm yolcular ve kullanıcıları için lüks bir deneyim sunuyor. 10 inç’lik dijital renkli gösterge paneli sürücünün her yol koşulunda verileri rahatça okumasını sağlıyor. Yeni 10 inç dokunmatik multimedya ekranı ise sezgisel kullanımıyla müşteri dostu bir deneyimi mümkün kılarken en yeni bağlantı özellikleriyle akıllı telefonların ekrana yansıtılması sağlanıyor. Yeni çok fonksiyonlu direksiyon tasarımı hem şıklık hem de pratiklik getiriyor. Ayrıca, yeni tuşlu vites düğmeleri kullanım kolaylığı sağlarken, aracın teknolojik yönünün altını çiziyor.
Lounge ve Konfor olmak üzere iki donanım seviyesine sahip Ulysse’de 3+3+3 koltuk düzeniyle birlikte araç içerisinde yüksek konforlu ve geniş bir yaşam alanı sunuluyor.
Ulysse, 980 litrelik bagaj hacmi ile tüm yolculukların ihtiyaçlarını karşılıyor. Yeni Ulysse, 8 ileri tam otomatik şanzıman ile kombinlenen verimli 2.0 Multijet3 dizel motor ile sunuluyor. 177 HP güç ve 400 Nm tork üreten motorWLTP normlarına göre birleşik 6,8-7,8 lt / 100 km. yakıt tüketim değerlerine sahip.
GSRv2 standartlarını karşılayacak ve bunun ötesine geçecek güvenlik özellikleriyle donatılan Ulysse'de, Çarpışma Uyarısı ve Acil Durum Fren Sistemi (AEBS), Trafik İşareti Tanıma, Yorgunluk Uyarı Sistemi, Şerit Takip Sistemi ve Akıllı Hız Asistanı standart olarak yer alıyor. Ulysse'de sürücü ve ön yolcu, ön yan hava yastıkları da standart olarak sunuluyor. İkinci ve üçüncü sıra perde hava yastıkları öndeki kadar arka tarafta seyahat edenlerin de güvenliğini ön planda tutuyor.
Scudo ve Ulysse; temmuz ayına özel fiyat ve avantajlı finansman koşullarıyla satışa sunuluyor
Yeni Scudo Van 1 milyon 132 bin 900 TL’den, ve Ulysse 1 milyon 586 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.Temmuz ayına özel olarak, Scudo modellerinde, 800 Bin TL 12 ay ve yüzde 2,99 faiz oranlı, Ulysse modellerinde ise 300 bin TL 12 ay yüzde 2,99 faiz oranlı kredi imkanı ve nakit alımlarda 50 bin TL fiyat avantajı bulunuyor.
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