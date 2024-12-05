Fiat'ın o modeline tasarım ödülü: İşte modelin fiyatı ve teknik özellikleri...

Fiat'ın o modeline tasarım ödülü: İşte modelin fiyatı ve teknik özellikleri...

Fiat'ın elektrikli Topolino modeli Alman 'Auto motor und sport' dergisinin düzenlediği Autonis Ödülleri'nin Minicars kategorisinde 'En İyi Yeni Tasarım 2024' ödülüne layık görüldü. İşte Fiat Topolino fiyatları ve teknik özellikleri...

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05 Aralık 2024 Perşembe, 15:37
Fiat'ın o modeline tasarım ödülü: İşte modelin fiyatı ve teknik özellikleri...

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Fiat Topolino, Autonis Ödülleri'nin Minicars kategorisinde 'En İyi Yeni Tasarım 2024' ödülünün sahibi oldu.

Fiat'ın o modeline tasarım ödülü: İşte modelin fiyatı ve teknik özellikleri...

Dergi okurlarının yüzde 37,1'inin favorisi olan Topolino, erişilebilir ve çevre dostu şehir ulaşımını teşvik ediyor.

Fiat'ın o modeline tasarım ödülü: İşte modelin fiyatı ve teknik özellikleri...

B1 EHLİYETİ İLE KULLANILABİLİYOR

Kentsel mobiliteye sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir yaklaşım getiren ve Türkiye'de B1 ehliyetiyle 16 yaşından itibaren kullanılabilen Topolino, saatte 45 km güvenli maksimum hızı sayesinde şehir içinde ideal bir çözüm sunuyor.

Fiat'ın o modeline tasarım ödülü: İşte modelin fiyatı ve teknik özellikleri...

FIAT TOPOLINO ŞARJ SÜRESİ

Ev tipi prizlerle 4 saatin altında tümüyle şarj edilebilen 5,4 kWh bataryaya sahip olan model, karbon ayak izinin azalmasına katkıda bulunarak şehrin yaşam kalitesini yükseltmeye de yardımcı oluyor.

Fiat'ın o modeline tasarım ödülü: İşte modelin fiyatı ve teknik özellikleri...

İtalyancada 'minik fare' anlamına gelen Topolino'nun adı, 1936-1955 yılları arasında popüler bir model olan Fiat 500 Topolino'ya saygı duruşu niteliği taşıyor.

Fiat'ın o modeline tasarım ödülü: İşte modelin fiyatı ve teknik özellikleri...

Yeni Topolino da sevilen bu modeli tekrar canlandırırken aynı zamanda modern elektrikli araç teknolojilerini yenilikçi tasarımla birleştirerek yeni nesil kullanıcılar için sürdürülebilir mobiliteye vurgu yapıyor.

Fiat'ın o modeline tasarım ödülü: İşte modelin fiyatı ve teknik özellikleri...

FİAT TOPOLİNO FİYAT LİSTESİ

Fiat Topolino fiyatları şöyle:

  • Fiat Topolino - 469 bin 900 TL
  • Fiat Topolino Plus - 499 bin 900 TL
  • Fiat Topolino Dolcevita - 489 bin 900 TL
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