Fiat'ın o modeline tasarım ödülü: İşte modelin fiyatı ve teknik özellikleri...
Fiat'ın elektrikli Topolino modeli Alman 'Auto motor und sport' dergisinin düzenlediği Autonis Ödülleri'nin Minicars kategorisinde 'En İyi Yeni Tasarım 2024' ödülüne layık görüldü. İşte Fiat Topolino fiyatları ve teknik özellikleri...
Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Fiat Topolino, Autonis Ödülleri'nin Minicars kategorisinde 'En İyi Yeni Tasarım 2024' ödülünün sahibi oldu.
Dergi okurlarının yüzde 37,1'inin favorisi olan Topolino, erişilebilir ve çevre dostu şehir ulaşımını teşvik ediyor.
B1 EHLİYETİ İLE KULLANILABİLİYOR
Kentsel mobiliteye sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir yaklaşım getiren ve Türkiye'de B1 ehliyetiyle 16 yaşından itibaren kullanılabilen Topolino, saatte 45 km güvenli maksimum hızı sayesinde şehir içinde ideal bir çözüm sunuyor.
FIAT TOPOLINO ŞARJ SÜRESİ
Ev tipi prizlerle 4 saatin altında tümüyle şarj edilebilen 5,4 kWh bataryaya sahip olan model, karbon ayak izinin azalmasına katkıda bulunarak şehrin yaşam kalitesini yükseltmeye de yardımcı oluyor.
İtalyancada 'minik fare' anlamına gelen Topolino'nun adı, 1936-1955 yılları arasında popüler bir model olan Fiat 500 Topolino'ya saygı duruşu niteliği taşıyor.
Yeni Topolino da sevilen bu modeli tekrar canlandırırken aynı zamanda modern elektrikli araç teknolojilerini yenilikçi tasarımla birleştirerek yeni nesil kullanıcılar için sürdürülebilir mobiliteye vurgu yapıyor.
FİAT TOPOLİNO FİYAT LİSTESİ
Fiat Topolino fiyatları şöyle:
- Fiat Topolino - 469 bin 900 TL
- Fiat Topolino Plus - 499 bin 900 TL
- Fiat Topolino Dolcevita - 489 bin 900 TL
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