Fiat'ın o modeline tasarım ödülü: İşte modelin fiyatı ve teknik özellikleri...

B1 EHLİYETİ İLE KULLANILABİLİYOR

Kentsel mobiliteye sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir yaklaşım getiren ve Türkiye'de B1 ehliyetiyle 16 yaşından itibaren kullanılabilen Topolino, saatte 45 km güvenli maksimum hızı sayesinde şehir içinde ideal bir çözüm sunuyor.