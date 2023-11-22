Fiat'ın yeni modeli çizgi filmden çıkmış gibi görünüyor: Mickey Mouse'un arabası

Fiat'ın Citroen Ami tabanlı Topolino'yu bir Disney aracına dönüştürme kararı, bilmeyenler için garip görünebilir ancak aslında oldukça basit bir şekilde açıklanıyor. 'Topolino' İtalyanca'da 'bebek veya küçük fare' anlamına geliyor ve aynı zamanda Disney'in ikonik karakteri Mickey Mouse'a atıfta bulunuyor. Orijinal Fiat Topolino, adını bu şekilde aldı.