Fiat'ın yeni modeli çizgi filmden çıkmış gibi görünüyor: Mickey Mouse'un arabası
Fiat'ın minik elektrikli otomobili, Disney temalı beş benzersiz renkle büyük bir değişim geçiriyor.
Fiat, Mickey Mouse temalı beş Topolino üreterek bu yıl Disney'in 100. yıldönümüne saygı duruşunda bulundu. Bu araçlar, 2023 yılında yüzüncü yılını kutlayacak olan Fiat'ın ünlü Lingotto fabrikasının tepesinde sergilenecek.
Fiat'ın Citroen Ami tabanlı Topolino'yu bir Disney aracına dönüştürme kararı, bilmeyenler için garip görünebilir ancak aslında oldukça basit bir şekilde açıklanıyor. 'Topolino' İtalyanca'da 'bebek veya küçük fare' anlamına geliyor ve aynı zamanda Disney'in ikonik karakteri Mickey Mouse'a atıfta bulunuyor. Orijinal Fiat Topolino, adını bu şekilde aldı.
Fiat CEO'su Olivier Francois, Mickey Mouse arabalarının açılışında şöyle konuştu:
"Fiat ve Disney, her ikisi de 100. yıldönümlerini kutlarken köklü bir birliktelik sergiliyorlar. Topolino, Disney ikonu ve ilk Fiat 500 onlarca yıldır sanata, sokak sanatına ve modaya ilham veriyor."
Beş övgünün her biri farklı tema ve stilleri ele alıyor. İlkinde Disney'in ilk kısa filmi "Steamboat Willie"den esinlenen siyah beyaz grafikler yer alırken bir diğerinde ünlü İtalyan Disney tasarımcısı Giorgio Cavazzano'nun Mickey Mouse'un tanınabilir kafa ve kulak hatlarına referans veren canlı çizimleri bulunuyor.
Ayrıca kapıların üzerinde Mickey'nin kafasının yer aldığı bir 'M' deseni daha var. Grafiti tarzı grafiklerle tamamlanan son Topolino ise "kentsel bir dokunuş" olarak karşımıza çıkıyor.
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