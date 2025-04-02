Hyundai IF Design Tasarım Ödülleri'ne damga vurdu

Hyundai, 2025 IF Design Tasarım Ödülleri'nde farklı kategorilerde tam 18 ödüle layık görüldü. Ayrıca Hyundai'nin yeni elektrikli modeli Inster '2025 Dünyada Yılın Otomobili' yarışmasında ilk 3'e kalmayı başardı.

Hyundai IF Design Tasarım Ödülleri'ne damga vurdu
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Yayınlanma: 02.04.2025 - 13:42

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ödüller, Hyundai'nin otomobillerden marka iletişimlerine kadar farklı alanlardaki tasarım başarısını göstergesi niteliğinde.

Toplam 8 disiplini ve 12 kategoriyi içeren ödüller, aynı zamanda elektrifikasyon ve mobiliteki girişimleri de kapsıyor. Hyundai'nin yakın zamanda Türkiye'de de satışa sunacağı 'IONIQ 9' modeli otomobil kategorisinde ödül alırken aynı zamanda hidrojenli 'INITIUM' ve 'PALISADE' modelleri de ödül aldı.

Hyundai'nin hızlı şarj robotu ACR, ev tipi şarj cihazı ve Robotics Lab imzalı X-ble giyilebilir robotu da ödüle layık görüldü. Markanın yazılı ve online medya çalışmaları, bayiler için hazırladığı AD Creator gibi uygulamalar da IF Design jüri üyeleri tarafından övgüyle karşılandı.

HYUNDAI INSTER İLK 3'TE

Hyundai'nin yeni elektrikli aracı Inster de '2025 Dünyada Yılın Otomobili (WCOTY)' yarışmasında ilk 3'e kalarak önemli bir başarı elde etti. Inster, dünyada yılın otomobili seçildiği taktirde 'IONIQ 5', IONIQ 6' ve 'IONIQ 5 N'in başarısını sürdüren dördüncü model olacak.


Etiketler: #Hyundai #otomobil #ödül

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