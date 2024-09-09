İkinci el otomobil piyasasında hareketlenme işaretleri görülüyor: Ralli başlayabilir

Yayınlanma: 09.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.09.2024 - 04:00

Pazarın durumunu ve 2024’ün kalan dört ayında yaşanması beklenen gelişmeleri VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli’ye sorduk.

Piyasadaki son gelişmeler üzerine değerlendirme yapar mısınız?

Geçen yıla göre ilk yedi ay kıyaslaması yapabiliriz. İkinci el otomobil satışları yüzde 16 düştü, 0 km araç satışı ise yüzde 16 arttı. Bir sıfır araca karşılık 6.2 ikinci el araç satılıyor. Tabii geçen yılın ilk yedi ayı ile şu an arasında da konjonktürel açıdan da önemli fark var. Çünkü geçen yılın ilk altı ayı seçimden dolayı oldukça hareketli geçti ve daha ekonomik program başlamamıştı. İkinci yarıyıllar arasında kıyaslama yapacak olursak ikinci el pazarında artış olma ihtimali var. Fiyat olarak da nisan, mayıs, haziran aylarında ikinci el araç fiyatları düşüş gösterdi, ağustos ayında ise yüzde 2.7 artış yaşandı. Yılın başından itibaren ikinci el araç fiyatlarında yüzde 7-8 arasında bir artış oldu. 0 km araç fiyatlarındaki zamlarla beraber ikinci el araç piyasası da canlanacaktır. Eylül ayının çok daha canlı geçeceğini öngörüyoruz. Piyasada hareketlilik başladı. Sıfır araçlarda fiyat artışı kaçınılmaz olacaktır.

Geçen yıl özellikle ikinci el araç fiyatlarının aşırı yükselmişti. Bu durum değişti mi?

İkinci el araç fiyatları ile 0 km arasında 0.98-0.99 oranında korelasyon vardı. Şimdi artık makas açılıyor, ikinci el araç fiyatları dövize göre bile geride kalmaya başladı. İhtiyaç sahibi alıcıların fiyatları belirlediği bir piyasa haline geldi. n Yılın kalan dört ayında ikinci el araç piyasasında neler gelişir? Ciddi bir canlanma bekliyoruz. Yine 6 milyon adet bandını yakalayacağımızı düşünüyoruz. 0 km araçlar sadece ocak ve temmuz aylarında 100 bini geçti. Şu an ikinci el 3.8 milyon rakamında ve önümüzde dört ay var.

Elektriklide ikinci el piyasasındaki durum nedir?

Pendik’teki ekspertiz ve yenileme merkezimiz çalışmalarına başarıyla devam ediyor. Orada kurumsal firmalar ve filo şirketleri ile çalışıyoruz. Aynı zamanda TABS yani Tesla Onaylı Hasar Onarım merkeziyiz. Yakın zamanda elektrikli araçların da alım-satım işlemlerini yapacağız. Henüz elektrikli araçların ikinci el araç piyasasına etkisi pek bulunmuyor. Ama kesinlikle ilgi artıyor.