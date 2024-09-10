TürkTraktör son teknoloji ürünlerini çiftçilerle buluşturdu: New Holland Faz 5 Günleri'ne binlerce kişi katıldı

Yayınlanma: 10.09.2024 - 17:51

Güncelleme: 10.09.2024 - 17:51

New Holland ürünlerinin sergilendiği "Faz 5 Günleri," Tekirdağ'da başlayarak sırasıyla Bursa, İzmir, Konya, Şanlıurfa, Adana, Nevşehir, Samsun ve Kars'ta düzenlendi. Faz 5 Günleri'ne katılan yaklaşık 2 bin 300 çiftçi, traktör ve ekipmanların yanı sıra TürkTraktör'ün "Hassas Tarım" ürün gamında yer alan "Otomatik Dümenleme Sistemleri," "Akış ve Uygulama Kontrol Sistemleri," yerli araç bağlantı sistemi "TTConnect" ve yerli akıllı yönlendirme sistemi "TTGuide" hakkında uzmanlardan bilgi aldı.

2019'da tarımda dijital dönüşüm için hayata geçirilen ve kendi kategorisinde en çok tercih edilen uygulama olan Tarlam Cepte, Faz 5 Günleri kapsamında çiftçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

BİTKİ SAĞLIĞI GÖRÜNTÜLEME

Her geçen gün geliştirilen ve çiftçilerin tarladaki ürünlerini takip etmelerini sağlayan Tarlam Cepte'nin kullanıcı sayısı 160 bine yaklaştı. Tarlam Cepte'nin çiftçilere sunduğu kolaylıklar arasında uydu ile bitki sağlığı görüntüleme, uydu ile sulama önerileri, tarla kontrol haritası, canlı yağış ve fırtına takibi, bitki yetiştiriciliği önerileri, ilaçlama ve traktör kullanımı ile tarla karşılaştırma gibi pek çok özellik yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, "Değerli çiftçilerimizle 'Faz 5 Günleri' gibi özel günlerde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 9 ilde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimize katılarak sürdürülebilir ve çevreci tarımın anahtarı olan traktör, ekipman ve hassas tarım ürünlerimizi yerinde deneyimleyen tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.