Hyundai'den köpek arabası projesi! Lastik top korna, burun izi tanıma...
Hyundai yapay zeka ile çılgınca küçük bir köpek arabası tasarladı. Araçlar köpekleri yürüyüşe çıkarmak üzere ortaya çıkıldığı paylaşıldı. Dogbility olarak adlandırılan araç ilgi çekti.
Hyundai, otonom köpek kapsülleri için görseller ve pazarlama materyalleri oluşturmaya yardımcı olması amacıyla yapay zekayı kullandı. Araçlar köpeklerinizi 'yürüyüşe' çıkarmak için tasarlandı denildi.
KÖPEK ODAKLI YAPAY ZEKA
Otomobil üreticileri araçlarına yapay zeka eklemek için acele ediyor, ancak Hyundai birkaç hafta önce çok farklı bir yöne gitti. ChatGPT kurmak yerine, köpek odaklı bir yapay zeka rüyası görmeye karar verdiler.
1 NİSAN ŞAKASI
Dogbility olarak bilinen 1 Nisan Şakası kampanyası, kendi kendini yakan bir Ioniq 5 kadar ilgi gördü. Bununla birlikte, oldukça sıra dışı olduğu için yine de bir göz atmaya değer.
OTONOM KÖPEK KAPSÜLLERİ
Adından da anlaşılacağı üzere, kampanya köpeklerin hareketliliğine odaklanıyordu çünkü bazı köpek sahipleri uzun bir iş gününün ardından evcil hayvanlarını gezdiremeyecek kadar yorgun oluyorlar. Hyundai bu sorunu çözmek için yapay zeka kullanarak “yürüyüşü sorunsuz bir sürüşe” dönüştüren bazı otonom köpek kapsülleri hazırladı.
Yapay zeka yardımıyla yazılan ve düzenlenen açıklamada, küçük boyutlu otonom araçların evcil hayvanlarınızı “parka, arkadaşlarının evine ve hatta şehir içinde insan yardımı olmadan” taşımak için tasarlandığı belirtildi. Dogbility Pup, Dogbility Classic ve Dogbility Senior modelleri olacağını ve bunların “kompakttan sedana” kadar üç farklı boyutta olacağını söyleyerek bunu ikiye katladı.
Otonom olmalarına rağmen, araçların “patilerle güvenilir direksiyon hakimiyeti sağlamak üzere tasarlanmış döner direksiyon simidine” sahip olduğu söyleniyor. Diğer öne çıkan özellikler arasında lastik top korna, köpek uyumlu renkli baş üstü ekranı ve motoru çalıştırmak için burun izi tanıma yer alıyor. Yapay zeka ayrıca yağmurlu günler için bir kurutucu modu ve peynir, kurutulmuş et ve fıstık ezmesi kokuları içeren bir aromaterapi sistemi hayal etti.
Açıklamada ise “Dogbility'nin sadık ortaklarımıza mobilite çözümlerinde en iyisini sunmasını sağlamak için, Otonom Sürüş Ar-Ge Ekipleri 1 ve 2, Ergonomi Ar-Ge Ekibi, Gelişmiş Mobil Çözümler Ekibi ve Gelişmiş Robotik Ekibi 1 ve 3 dahil olmak üzere çeşitli ekipler bu projede işbirliği yapmak için bir araya geldi” denildi.
Şaka da olsa tasarım ilgi çekti. İleri bir tarihte de olsa bir gün yapılabilme ihtimali hayvan dostlarını sevindirdi.
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