Hyundai'den köpek arabası projesi! Lastik top korna, burun izi tanıma...

Otonom olmalarına rağmen, araçların “patilerle güvenilir direksiyon hakimiyeti sağlamak üzere tasarlanmış döner direksiyon simidine” sahip olduğu söyleniyor. Diğer öne çıkan özellikler arasında lastik top korna, köpek uyumlu renkli baş üstü ekranı ve motoru çalıştırmak için burun izi tanıma yer alıyor. Yapay zeka ayrıca yağmurlu günler için bir kurutucu modu ve peynir, kurutulmuş et ve fıstık ezmesi kokuları içeren bir aromaterapi sistemi hayal etti.