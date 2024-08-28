Araç alım satımlarının 3'te 1'inde dolandırılma riski! İşte en çok kullanılan yöntemler...

SATICILAR DA DOLANDIRILIYOR

Alıcıların dışında satıcılar da dolandırıcılık tehlikesiyle karşılaşabiliyor.

'Aracını bana sat- parayı başkasına gönder' yönteminde bu işi yapanlar, hedefe aldıkları satıcıyla anlaşıyor. Alıcı tarafına para gönderimini de yaparak bir bahaneyle noterde aracın bir yakının üzerine devredilmesini talep ediyor. Önden parayı alan alıcı da işlemi gerçekleştiriyor. Sonrasında ise dolandırıcı, araç başkasına devredildiği için gönderdiği parayı satıcıdan geri talep ediyor. Bu dolandırıcılık riskine karşı satıcılar, para transferi yaptıkları kişiyle devir işlemini gerçekleştirdikleri kişinin aynı olmasına dikkat etmeli.