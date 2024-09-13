İkinci el araç fiyat endeksinde çarpıcı sonuç! Fiyatlarda yön değişti...

SON ÇEYREK BEKLENTİSİ

Gözelekli, üç aylık bir aradan sonra ağustosta gerek sıfır araç fiyatları, gerekse döviz kurundaki artışa benzer bir oranda fiyat artışı gözlemlediklerini belirterek şunları kaydetti:

''Bundan sonra talep faktörünün de etkin biçimde devreye girmesiyle daha canlı bir son çeyrek olacağına inanıyoruz. 2024 başı itibarıyla ikinci el araç fiyatlarındaki artış dövize ve enflasyona göre geride kalmıştı. Ancak makasın daha fazla açılacağını ön görmüyoruz.''