Lexus elektrikli modelleri ile en hızlı büyüyen markalardan oldu! Yüzde 48'lik artış...
Premium otomobil üreticisi Lexus, ocak-mart döneminde satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artırdı. En çok tercih edilen modelleri açıklandı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lexus, ocak-mart döneminde 19 binin üzerinde araç satışı gerçekleştirdi. Lexus'un satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 arttı.
ELEKTRİKLİDE SATIŞLARI ZİRVEDE
Bununla birlikte tam hibrit, plug-in hibrit ve tam elektrikli araçların satış oranı, Batı Avrupa'da, markanın toplam satışlarının neredeyse tamamını temsil etti.
İlk üç ayda SUV modelleri NX modelinin satışı yüzde 47 artarken, RX'in satışları yüzde 29 arttı. Markanın tam elektrikli modellerinden RZ de artan satışlarıyla dikkati çekti.
EN ÇOK SATAN MODELLER
Ocak-mart döneminde Avrupa'da en çok tercih edilen Lexus modelleri 7 bin 186 adetle NX ve 3 bin 684 adetle RX oldu.
Global olarak büyümeye devam eden Lexus, Avrupa pazarında da yenilikleriyle etkili olmayı sürdürüyor.
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