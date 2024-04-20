Lexus elektrikli modelleri ile en hızlı büyüyen markalardan oldu! Yüzde 48'lik artış...

Premium otomobil üreticisi Lexus, ocak-mart döneminde satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artırdı. En çok tercih edilen modelleri açıklandı.

AA
20 Nisan 2024 Cumartesi, 14:59
Lexus elektrikli modelleri ile en hızlı büyüyen markalardan oldu! Yüzde 48'lik artış...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lexus, ocak-mart döneminde 19 binin üzerinde araç satışı gerçekleştirdi. Lexus'un satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 arttı.

Lexus elektrikli modelleri ile en hızlı büyüyen markalardan oldu! Yüzde 48'lik artış...

ELEKTRİKLİDE SATIŞLARI ZİRVEDE

Bununla birlikte tam hibrit, plug-in hibrit ve tam elektrikli araçların satış oranı, Batı Avrupa'da, markanın toplam satışlarının neredeyse tamamını temsil etti.

Lexus elektrikli modelleri ile en hızlı büyüyen markalardan oldu! Yüzde 48'lik artış...

İlk üç ayda SUV modelleri NX modelinin satışı yüzde 47 artarken, RX'in satışları yüzde 29 arttı. Markanın tam elektrikli modellerinden RZ de artan satışlarıyla dikkati çekti.

Lexus elektrikli modelleri ile en hızlı büyüyen markalardan oldu! Yüzde 48'lik artış...

EN ÇOK SATAN MODELLER

Ocak-mart döneminde Avrupa'da en çok tercih edilen Lexus modelleri 7 bin 186 adetle NX ve 3 bin 684 adetle RX oldu.

Lexus elektrikli modelleri ile en hızlı büyüyen markalardan oldu! Yüzde 48'lik artış...

Global olarak büyümeye devam eden Lexus, Avrupa pazarında da yenilikleriyle etkili olmayı sürdürüyor.

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