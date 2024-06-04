Merakla beklenen yeni Citroen C3 şok fiyata satışa sunuldu: En uygun modellerden biri...
Citroen'in uzun süredir en çok satan modeli olan C3 baştan sona yenilendi. Kısa süre önce tanıtılan modelin iddialı bir fiyatla geleceği iddia ediliyordu. İngiltere'de satışa sunulan Citroen C3 ve elektrikli e-C3'ün fiyatları ve teknik özellikleri açıklandı. Türkiye fiyatı da bu sayede ortaya çıktı...
Citroen C3'ün iddialı fiyatı doğrulandı, yeni model İngiltere'nin en uygun fiyatlı elektrikli otomobillerinden biri oldu.
BENZİNLİ MODEL DE GELİYOR
Yeni Citroen C3 ve tamamen elektrikli e-C3'ün İngiltere'deki tam fiyatları ve teknik özellikleri açıklandı. 21.990 sterlinden başlayan tamamen elektrikli model, 320 kilometrelik menzili ile piyasadaki en uygun fiyatlı elektrikli otomobil olma özelliğini taşıyor. Temmuz ayında sipariş edilebilecek olan bu modeli, birkaç ay sonra 17.790 sterlinlik benzinli C3 takip edecek.
CITROEN C3 STANDART ÖZELLİKLERİ
Hem elektrikli hem de benzinli C3 modelleri, standart iki tonlu boya, 16 inç jantlar, LED farlar ve Citroen'in Advanced Comfort koltukları ve süspansiyonuna sahip giriş seviyesi 'Plus' donanımında iyi bir donanıma sahip olacak. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto'yu destekleyen 10 inçlik dokunmatik ekran da standart olarak sunuluyor.
AKTİF GÜVENLİK PAKETİ
Citroen aktif güvenlik paketinde de cimrilik yapmamış; aktif düşük hızda acil frenleme, şerit takip asistanı, hız sınırı algılama ve görüntüleme, sürücü dikkat asistanı, yokuş kalkış asistanı ve hız sabitleyici baz fiyata dahil.
ISITMALI DİREKSİYON VE ÖN CAM
Elektrikli e-C3 ayrıca geri görüş kamerası, iklim kontrollü klima, LED arka farlar, renkli camlar ve ısıtmalı koltuklar, ön cam ve direksiyon simidi gibi diğer özellikleri standart donanım listesine ekleyen daha yüksek özellikli 'Max' donanımıyla 23.690 sterlin karşılığında satışa sunulacak.
RENK SEÇENEKLERİ
Bunun ötesinde benzinli ve elektrikli modeller aynı görünecek ve altı renk yelpazesine sahip olacak. Müşteriler ayrıca bu renkleri alt ön tampon ve c sütununda yer alan çok sayıda kişiselleştirilebilir renkli şerit eklentilerinden biriyle kontrast oluşturabilirler.
MENZİL KONUSUNDA DA İDDİALI
Citroen e-C3 ile, özellikle de 320 kilometrelik menzile sahip böylesine eksiksiz bir tamamen elektrikli modeli bu kadar düşük bir fiyatla sunma konusunda iddialı.
CITROEN E-C3 TÜRKİYE FİYATI
Merakla beklenen yeni Citroen C3 İngiltere'de şu anki kurlar ile 736 bin TL'ye e-C3 910 bin TL'ye satışa sunuldu. Citroen e-C4 ise İngiltere 36 bin 510 sterlinden başlıyor, Türkiye'de ise kampanyalı olarak 1 milyon 329 bin TL'ye satılıyor. Bu da demek oluyor ki aynı kâr marjları ile Citroen e-C3 bugün Türkiye'de satılsa fiyatı 800 bin 457 TL olacaktır.
CITROEN C3 TÜRKİYE FİYATI
Benzinli Citroen C3'ün ise 1.2 puretech otomatik modeli İngiltere'de 21 bin 140 sterlinden başlarken Türkiye'de ise kampanyalı olarak 1 milyon 149 bin TL'ye satılıyor. Yine benzer kâr marjı ile benzinli yeni Citroen C3 otomatik 1.2 Puretech bugün Türkiye'de satışa sunulsa 966 bin 921 TL'lik fiyata sahip olacaktır.
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