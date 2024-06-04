Merakla beklenen yeni Citroen C3 şok fiyata satışa sunuldu: En uygun modellerden biri...

CITROEN E-C3 TÜRKİYE FİYATI

Merakla beklenen yeni Citroen C3 İngiltere'de şu anki kurlar ile 736 bin TL'ye e-C3 910 bin TL'ye satışa sunuldu. Citroen e-C4 ise İngiltere 36 bin 510 sterlinden başlıyor, Türkiye'de ise kampanyalı olarak 1 milyon 329 bin TL'ye satılıyor. Bu da demek oluyor ki aynı kâr marjları ile Citroen e-C3 bugün Türkiye'de satılsa fiyatı 800 bin 457 TL olacaktır.