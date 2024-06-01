Opel haziran kampanyasını duyurdu: 200 bin TL sıfır faiz...
Opel, haziran ayında da binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor. Markada tüm modellerde uygulanan kampanyalar tek tek açıklandı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yenilenen Opel Corsa, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Opel Astra, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.
Opel'in en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle, Opel Vizör ve Pure Panel kokpitli modeli Mokka ise, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor.
Opel'in Alman teknolojilerini, modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV'daki amiral gemisi Opel Grandland'de ise 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı ile sunuluyor.
Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.
Opel Astra Elektrik, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle yeni sahipleriyle buluşuyor. Yeni Corsa Elektrik GS donanım seviyesi, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ise Ultimate donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.
Yeni Zafira, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla satın alınabiliyor.
Hafif ticari araç modelleri yeni Combo ve yeni Combo Cargo, 225 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor. Ayrıca yeni Vivaro Cargo, yeni Vivaro City Van ve yeni Movano da 225 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.
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