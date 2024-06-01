Opel haziran kampanyasını duyurdu: 200 bin TL sıfır faiz...

Opel'in en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle, Opel Vizör ve Pure Panel kokpitli modeli Mokka ise, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor.