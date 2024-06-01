Opel haziran kampanyasını duyurdu: 200 bin TL sıfır faiz...

Opel, haziran ayında da binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor. Markada tüm modellerde uygulanan kampanyalar tek tek açıklandı.

AA
01 Haziran 2024 Cumartesi, 17:29
Opel haziran kampanyasını duyurdu: 200 bin TL sıfır faiz...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yenilenen Opel Corsa, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Opel Astra, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel haziran kampanyasını duyurdu: 200 bin TL sıfır faiz...

Opel'in en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle, Opel Vizör ve Pure Panel kokpitli modeli Mokka ise, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor.

Opel haziran kampanyasını duyurdu: 200 bin TL sıfır faiz...

Opel'in Alman teknolojilerini, modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV'daki amiral gemisi Opel Grandland'de ise 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı ile sunuluyor.

Opel haziran kampanyasını duyurdu: 200 bin TL sıfır faiz...

Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel haziran kampanyasını duyurdu: 200 bin TL sıfır faiz...

Opel Astra Elektrik, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle yeni sahipleriyle buluşuyor. Yeni Corsa Elektrik GS donanım seviyesi, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ise Ultimate donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.

Opel haziran kampanyasını duyurdu: 200 bin TL sıfır faiz...

Yeni Zafira, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla satın alınabiliyor.

Opel haziran kampanyasını duyurdu: 200 bin TL sıfır faiz...

Hafif ticari araç modelleri yeni Combo ve yeni Combo Cargo, 225 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor. Ayrıca yeni Vivaro Cargo, yeni Vivaro City Van ve yeni Movano da 225 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Elektrikli otomobil otomobil sıfır otomobil sıfır otomobil kampanya Opel opel corsa opel mokka

En Çok Okunan Haberler