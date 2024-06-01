Renault Group ve Geely Holding, Horse Powertrain Limited'i kurdu

Yayınlanma: 01.06.2024 - 17:32

Güncelleme: 01.06.2024 - 17:32

Renault Group ve Geely Holding'den yapılan ortak açıklamaya göre, Horse Powertrain Limited'in kuruluşu 11 Temmuz'da imzalanan ortak girişim anlaşmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla gerçekleşti.

Anlaşmaya göre, Horse Powertrain Limited, motorlar, şanzımanlar, hibrit sistemler ve aküler de dahil olmak üzere en son teknolojilere sahip tüm hibrit ve yanmalı güç aktarım sistemi çözümlerini ve sistemlerini tasarlayacak, geliştirecek, üretecek ve satacak.

Horse Powertrain Limited, özellikle yeşil metanol, etanol ve hidrojen gibi alternatif yakıtlar alanında pazar beklentilerini doğrultusunda güç aktarma organları teknolojilerini geliştirmede özerkliğe sahip olacak.

Horse Powertrain, Renault Group, Geely Auto, Volvo Cars, Proton, Nissan ve Mitsubishi Motors Company dahil olmak üzere çok sayıda endüstriyel müşteriye tedarik sağlayacak.

Şirket, güç aktarım teknolojilerinde uçtan uca çözümlerle destek olmak için müşterileri ve ortaklarıyla işbirlikleri kurarak değer zincirini güçlendirecek.

DÜNYA ÇAPINDA LİDERLİK DÜŞÜNCESİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Group Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo, otomotiv sektörünün karayolu taşımacılığının karbondan arındırılması konusunda yaşadığı sıkıntılara dikkati çekerek, ''Geely gibi lider bir şirketle ortaklık kurarak ultra düşük emisyonlu içten yanmalı motorlar ve yüksek ekonomili hibrit teknolojileri geliştirme kabiliyetine ve uzmanlığına sahip yeni bir oyuncu yaratmak gelecek için kilit önem taşıyor. Horse Powertrain sayesinde Renault Group, işinin yüzde 80'inden fazlasını temsil eden bir sektörde dünya çapında liderlik elde edebilir'' ifadelerini kullandı.

Geely Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eric Li de, sektörün yakın zamanda net sıfır emisyon hedeflerine ulaşabilmesi için küresel sinerjiler, çoklu teknolojiler ve uzmanlık paylaşımının büyük önem taşıdığını belirtti.

Li, iki şirket arasında kurulan ortak girişimin sürdürülebilir mobilite alanında yeni bir sayfa açtığını vurgulayarak, ''Bu nedenle Renault Group ile ortaklığımızın bugün ticari gerçekliğe ulaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Horse Powertrain Limited, yarının otomotiv endüstrisinin talep ettiği düşük emisyonlu çözümleri sunacak portföye, ölçeğe ve kapasiteye sahip olacak'' değerlendirmelerinde bulundu.