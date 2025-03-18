Mercedes A Serisi'ne veda ediyor!

"Çin ve ABD de dahil olmak üzere tüm dünyada işe yarayan modellere ihtiyacımız var. Hatchback'in Avrupa'da en sevilen gövde stili olduğunu biliyorum, ancak bu planların bir parçası değildi ve zor da olsa seçimler yapmak zorundaydık. Karmaşıklığı azaltmak bizim için kilit bir görev. Bu nedenle bu segmentte kompakt aileyi yediden dört modele indirmek gerekliydi."