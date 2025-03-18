Mercedes A Serisi'ne veda ediyor!
Mercedes, küçük G-Serisi dahil daha fazla SUV'a yer açmak için tek hatchback modelinde üretimi durduruyor. Mercedes, odağını küresel çekiciliğe sahip crossover ve SUV'lara kaydırıyor.
Mercedes'in CTO'su, A-Serisi'nin başka bir nesil görmeyeceğine dair önceki raporları doğruladı. Markanın kompakt ürün gamı dört modele indirilecek. Bunlar CLA, GLA, GLB ve G-Serisi olacak.
MERCEDES CLA'YI TAKİP ETMEYECEK
Küçük G, MMA'nın arazi yeteneklerini tehlikeye atacağı için bağımsız bir platform kullanacak.
Mercedes, EV ve hibrit güç aktarma organları arasında seçenek sunan üçüncü nesil CLA'yı piyasaya sürerken A-Serisi hayranları için bazı kötü haberler geldi. Markanın Teknolojiden Sorumlu Başkanı Markus Schafer, şık kompakt sedanı yeni bir A-Serisi'nin takip etmeyeceğini doğruladı.
Mevcut neslin yaşam döngüsünün sona ermesinin ardından A-Serisi'nde üretimin durması söylentileri 2022'den beri dolaşıyordu. Yeni CLA'nın tanıtımı sırasında Schafer, Mercedes'in tek hatchback modelinin halefini geliştirmeyeceğini ve bunun nedenini şu sözlerle açıkladı:
"Çin ve ABD de dahil olmak üzere tüm dünyada işe yarayan modellere ihtiyacımız var. Hatchback'in Avrupa'da en sevilen gövde stili olduğunu biliyorum, ancak bu planların bir parçası değildi ve zor da olsa seçimler yapmak zorundaydık. Karmaşıklığı azaltmak bizim için kilit bir görev. Bu nedenle bu segmentte kompakt aileyi yediden dört modele indirmek gerekliydi."
Sedan ve shooting brake modelleriyle yeni CLA'nın yanı sıra Mercedes'in kompakt ürün gamında artık GLA ve GLB SUV'ların yeni nesilleri ve bir de bebek G-Serisi arazi aracı yer alacak.
2026 YILINA KADAR PİYASADA
Geçen yıl mevcut A-Serisi'nin üretimden kalkmadan önce 2026 yılına kadar piyasada kalacağı bildirilmişti. Giriş seviyesi Mercedes'in dört nesli sırasıyla 1997, 2004, 2012 ve 2018 yıllarında tanıtıldı. İlk ikisi uzun gövde ve minivan oranlarıyla süpermini segmentinde rekabet ederken, üçüncü ve dördüncü nesil modeller daha geniş bir ayak izine sahip daha geleneksel bir hatchback gövde stilini benimsedi.
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