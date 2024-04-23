En uygun fiyatlı Range Rover geliyor! Elektrikli model Kutup Dairesi'nde ortaya çıktı...
Jaguar Land Rover, elektrikli Range Rover'ın -40 santigrat derecede donmuş bir göl üzerinde sürüklenen ilk görüntülerini yayımladı.
Test aşamasındaki en yeni otomobillerin casus fotoğraflarını görmeye alışkınız, ancak Land Rover, Kuzey Kutup Dairesi'ndeki donmuş bir gölde sürüklenen yeni Range Rover Electric'in kendi görüntülerini yayımlayarak fotoğrafçıları cezbetmek istiyor.
Çeşitli görüntüler, elektrikli modeli "tamamen siyah" kılığında gösteriyor. Mevcut benzinli, dizel ve plug-in hibrit Range Rover'la hemen hemen aynı görünen otomobilin bu aşamada tek farkı aero-optimize ızgara tasarımı. Gerçekten de farlar, kaput, alt tampon ve sürtünme plakaları elektrikli otomobilin yanmalı motorlu muadillerinde bulunanlarla aynı görünüyor.
TÜM ARAZİ KOŞULLARINDA
Önceki görüntüleri Range Rover'ın elektrikle çalışan şarj portunu bir stüdyo ortamında göstermişti, ancak bu buzlu resimlerde sistemi gerçek dünyada kullanımda görebiliyoruz. Araç tamamen buz tutmuş; şarj kapağının çalışma sıcaklığının sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile çalıştığından emin olmak için defalarca test edildiği düşünülüyor.
Range Rover Electric'in hareket halindeyken neye benzediği ilk kez görülüyor. Land Rover, "yeni, şirket içi, tamamen elektrikli tahrik sisteminin" Range Rover'ın "her türlü arazi, her türlü hava ve her türlü yüzey kabiliyetinin benzersiz kalmasını" sağlayacağını söylüyor.
'OLAĞANÜSTÜ DÜZEYDE PERFORMANS'
Land Rover'ın Range Rover Electric için kendi çekiş kontrol sistemini geliştirdiği ve bu sistemin "buzlu veya düşük tutuşlu yüzeylerde olağanüstü düzeyde performans sağladığı" belirtiliyor. Yeni otomobil torku her bir elektrikli tahrik kontrol ünitesine "bir milisaniye kadar kısa bir sürede" dağıtabiliyor. JLR'ye göre bu, daha yumuşak bir sürüş için ABS müdahalesi ihtiyacını azaltıyor.
'ALIŞILAGELMİŞ LÜKSÜN YANI SIRA...'
Bu yılın sonlarına doğru tanıtılması beklenen elektrikli Range Rover hakkında konuşan Ürün Mühendisliği İcra Direktörü Thomas Mueller şunları söyledi:
"Elektrik gücüne sahip Range Rover, alışılagelmiş Range Rover lüksü, rafineliği ve kabiliyetinin yanı sıra neredeyse sessiz tam elektrikli tahrik anlamına geliyor."
Mueller ayrıca yeni modelin yolcular için "zahmetsizce akıcı ve rahat yolculuklar" sağlayacağını belirtti.
AŞIRI SICAĞA DA MARUZ KALACAK
Kuzey Kutup Dairesi'ndeki sıfırın altındaki testlerin yanı sıra, yeni Range Rover "Ortadoğu'nun yakıcı çöllerinde" 50 santigrat dereceye varan sıcaklıklarda aşırı sıcağa maruz kalacak.
RANGE ROVER ELEKTRİK FİYAT
Land Rover'ın Range Rover ve Range Rover Sport modellerinden 2 litrenin üzerindeki motor hacimleri nedeniyle ÖTV ve KDV toplam oranı olarak yüzde 284 vergi alınıyor. Elektrikli otomobillerde alınan en yüksek ÖTV ve KDV toplamı ise yüzde 92. Dolayısı ile elektrikli Range Rover modelinin içten yanmalılara oranla oldukça düşük fiyata çıkması bekleniyor.
Hem batarya hem de Elektrikli Tahrik Ünitesi (EDU) JLR bünyesinde geliştiriliyor. Range Rover, 2018 yılında piyasaya sürülen Jaguar I-Pace'in ardından şirketin ikinci elektrikli aracı olacak.
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