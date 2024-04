En uygun fiyatlı Range Rover geliyor! Elektrikli model Kutup Dairesi'nde ortaya çıktı...

TÜM ARAZİ KOŞULLARINDA

Önceki görüntüleri Range Rover'ın elektrikle çalışan şarj portunu bir stüdyo ortamında göstermişti, ancak bu buzlu resimlerde sistemi gerçek dünyada kullanımda görebiliyoruz. Araç tamamen buz tutmuş; şarj kapağının çalışma sıcaklığının sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile çalıştığından emin olmak için defalarca test edildiği düşünülüyor.

Range Rover Electric'in hareket halindeyken neye benzediği ilk kez görülüyor. Land Rover, "yeni, şirket içi, tamamen elektrikli tahrik sisteminin" Range Rover'ın "her türlü arazi, her türlü hava ve her türlü yüzey kabiliyetinin benzersiz kalmasını" sağlayacağını söylüyor.